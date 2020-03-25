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PSRM

ПСРМ призвала партии пожертвовать госсубсидии на борьбу с коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (283)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200325/29650684/psrm-prizvala-partii-pozhertvovat-gossubsidii-na-borbu-s-koronavirusom.html

Политформирования могут внести свой вклад в приобретение дополнительных ресурсов для борьбы с COVID - 19, сказано в обращении.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Партия социалистов Республики Молдова призывает политические партии отказаться на период чрезвычайного положения от государственных субсидий и перенаправить их в фонд борьбы с коронавирусом.

Министерство здравоохранения
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом в среду заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаная.

"ПСРМ полностью поддерживает усилия Комиссии по чрезвычайным ситуациям для предотвращения распространения коронавируса", - заявила она.

По словам Гречаной, политформирования способны внести свой вклад в приобретение дополнительных ресурсов на борьбу с COVID - 19.

"Партии могут пожертвовать средства, выделенные им государством за результаты на выборах", - подчеркнула председатель ПСРМ. 

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Однако, продолжила она, законодательство запрещает выделять субсидии на иные цели, кроме как финансирование политформирования. В этом смысле ПСРМ обратилась к Комиссии по чрезвычайным ситуациям с просьбой изучить возможность отступления от этой нормы.

"Это позволит использовать средства из бюджета на пожертвование фонду по борьбе с распространением коронавируса", - заявила Гречаная.

В итоге, она обратилась к политическим партиям с призывом поддержать эту инициативу:

"Только общими усилиями нам удастся одолеть пандемию".

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 125 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (283)

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