Кабмин одобрил изменение Закона о ВСМ

Правительство дало положительное заключение по предлагаемым поправкам в Закон о Высшем совете магистратуры, которые допускают избрание члена ВСМ из академической среды в качестве председателя.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. В текущей редакции Закон о Высшем совете магистратуры предусматривает, что возглавлять его может только судья. Заседание кабинета министров состоялось в среду.

"Эта инициатива предусматривает, что председателем ВСМ может быть избран любой из членов ВСМ, не только из судей", - заявил докладчик, министр юстиции Фадей Нагачевский.

Глава Минюста подчеркнул, что автором данной инициативы является президент Игорь Додон. Глава государства сослался на мнение Венецианской комиссии, согласно которой, соответствующие поправки положительно скажутся на деятельности ВСМ.

"Это решение может привнести равновесие между требованием о независимости председателя Высшего совета магистратуры и условием недопущения возникновения фракционизма", - гласит текст заключения правительства.

В марте о поправках к Закону о ВСМ высказались в Венецианской комиссии. ВК рекомендовала также закрепить в главном законе страны количественный состав Высшего совета магистратуры, а также механизм избрания членов ВСМ квалифицированным большинством. Кроме того, Комиссия предложила молдавским властям предусмотреть право профильных институтов, неподведомственных правительству, выдвигать собственных кандидатов.

В конце 2019 года, парламент утвердил поправки к Закону о Высшем совете магистратуры, которые предусматривают увеличение количественного состава с 12 до 15 членов – 5 представителей академической среды, 7 представителей судебный системы, а также министр юстиции, генеральный прокурор и председатель Высшей судебной палаты.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK