Кабмин поддержал инициативу об увеличении пенсионного возраста для судей

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. По предложению кабинета министров, норма должна внедрятся постепенно с 1 января 2021 года. Соответствующее решение было принято в среду.
"Проект должен обеспечить справедливость в пенсионной системе Молдовы и устранить разрыв между условиями выхода на пенсию большинства граждан страны и судей”, - гласит текст заключения правительства.
"Я не думаю, что у судей самые плохие условия труда", - заявил министр юстиции Федей Нагачевский в поддержку законопроекта.
Премьер Ион Кику также поддержал положительные заключение законодательной инициативы.
По его словам, "все должны быть равны, во всяком случае, в вопросе, касающемся пенсий".
Тем не менее, в правительстве предложили постепенно внедрять поправки с 1 января 2021 года.
Авторы нормы указывают, что к настоящему моменту средняя пенсия служителя Фемиды составляет около 20 тысяч леев, что в десять больше, чем у остальных граждан, которые не получают и двух тысяч леев в перерасчете на одного человека.
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