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Кабмин поддержал инициативу об увеличении пенсионного возраста для судей

© Depositphotos / JanPietruszka
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200325/29652738/vse-dolzhny-byt-ravny-kabmin-urovnyal-sudey-s-ostalnymi-grajdanami.html

Правительство согласилось с внесением поправок в Закон о статусе судей. Изменения устраняют привилегии для служителей Фемиды в части возраста выхода на пенсию.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. По предложению кабинета министров, норма должна внедрятся постепенно с 1 января 2021 года. Соответствующее решение было принято в среду.  

"Проект должен обеспечить справедливость в пенсионной системе Молдовы и устранить разрыв между условиями выхода на пенсию большинства граждан страны и судей”, - гласит текст заключения правительства.

Pavel Midrigan
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно проекту закона, судьи наряду с гражданами Молдовы будут выходить на пенсию в 63 года, а не в 50, как это предусмотрено сейчас. Документ также предполагает исключение выходного пособия при выходе судьи на пенсию.

"Я не думаю, что у судей самые плохие условия труда", - заявил министр юстиции Федей Нагачевский в поддержку законопроекта.

Премьер Ион Кику также поддержал положительные заключение законодательной инициативы.

По его словам, "все должны быть равны, во всяком случае, в вопросе, касающемся пенсий".     

Тем не менее, в правительстве предложили постепенно внедрять поправки с 1 января 2021 года.  

Авторы нормы указывают, что к настоящему моменту средняя пенсия служителя Фемиды составляет около 20 тысяч леев, что в десять больше, чем у остальных граждан, которые не получают и двух тысяч леев в перерасчете на одного человека.

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