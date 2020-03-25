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Дом Правительства

В моратории отказано: государство продолжит погашать долг перед Нацбанком

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200325/29655245/v-moratorii-otkazano-gosudarstvo-prodolzhit-rasplachivatsya-za-krazhu-veka--.html

Правительство дало отрицательное заключение на законопроект, предусматривающий приостановление выпуска гособлигаций, для обслуживания платежных обязательств перед Национальным банком республики.

КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. В кабмине посчитали, что соответствующий проект закона представляет серьезную угрозы для молдавской финансовой системы. Такое решение правительство приняло в среду. 

"Приостановление выплат негативно скажется на доходах и прибыли Национального банка, равно как и на его уставном капитале. Это может привести к декапитализации НБМ, что приведет к серьезным последствиям", - заявил глава Минфина Серджиу Пушкуца.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Evgheni Panasenco
НБМ поделится прибылью: депутаты утвердили поправки к закону о Нацбанке 

По словам министра финансов, это спровоцирует рост недоверия к финансовому регулятору и национальной валюте, скомпрометирует институциональную независимость НБМ, а также увеличит давление на молдавский лей.

Внедрение моратория, как следует, из заключения правительства, также опосредовано приведет к непокрытому денежному выпуску, который увеличит инфляционные риски, а также станет препятствием для исполнения Нацбанком своих обязательств по обеспечению и поддержании стабильности цен.

"Ввиду предотвращения эффектов валютной эмиссии Нацбанк будет вынужден принять меры для удержания инфляции на уровне целевых показателей. Власти должны будут предпринять меры для смягчения инфляционного давления, спровоцированного эмиссией", - гласит документ.     

В совокупности эти факторы приведут к общему снижению экономической активности в среднесрочной перспективе. 

В итоге, председатель правительства Ион Кику предложил полностью поддержать инициативу министерства финансов для поддержки Нацбанка и финансовой системы.

Национальный банк Молдовы
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Генпрокурор: Нацбанк непосредственно замешан в краже миллиарда

В марте парламента одобрил в двух чтениях проект поправок к Закону о Национальном банке Молдовы, которые предусматривают отчисление части прибыли финансового регулятора в государственный бюджет.

Изменения в закон о Национальном банке Молдовы предполагают, что если уставный капитал НБМ превышает 10 процентов от совокупных обязательств регулятора, прибыль, которая подлежит распределению, отчисляется в государственный бюджет. По мнению авторов проекта, это является реальной возможностью снизить нагрузку на государственный бюджет, которая сформировалась в связи необходимостью обслуживания обязательств перед НБМ.

Задолженности государства перед Нацбанком сформировалась еще в 2014 году. Тогда Нацбанк под гарантии правительства выделил трём проблемным банкам 9,5 миллиардов леев. Затем подобным образом поступило и правительство Габурича в 2015 году. Тогда кабмин принял секретное постановление о выделении дополнительных 5,6 миллиардов леев, соответствующим финансовым учреждениям была переведена только часть суммы. 

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