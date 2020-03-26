Что будет после COVID-19: мнения известных людей Молдовы

Долгий "коронавирусный кризис", введение карантина и режима чрезвычайного положения кардинально изменит планы всех людей – таков лейтмотив мнений, которые высказали наши собеседники.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Рано или поздно, но объявленные в Молдове и других странах мира чрезвычайные меры, которые заперли людей в пространстве своего жилья, ограничили возможность передвигаться, полноценно жить и работать, должны отменить. Все нормальные граждане желают, чтобы этот кошмар закончился как можно быстрее. Корреспондент Sputnik Молдова поговорил с известными кишиневцами о настоящем и будущем – каким они его представляют.

Критический взгляд

По мнению доктора биологии, директора Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" Ильи Тромбицкого, Европа оказалась не готова к пандемии.

© Sputnik / Osmatesco Илья Тромбицкий.

"Меры и в Европе, и в Молдове запаздывали и запаздывают, отличаются нервозностью и неадекватностью. Политики используют ситуацию в своих целях, чем Молдова отличилась. Излишними представляются закрытие парков и вовлечение армии для контроля за населением, закрытие доступа более чем к 50 сайтам. С другой стороны, массовое тестирование запаздывает, если вообще будет", - отметил ученый.

Если оставить всё по-прежнему, ситуация может вновь повториться

Оценивая введение чрезвычайных мер в стране, политический аналитик Ирина Соколова, заявила, что это единственный правильный способ взять под контроль ситуацию.

© Sputnik / Osmatesco Ирина Соколова.

"В мире глобализации нужно было учитывать не только плюсы - возможность свободного передвижения и экономической выгоды, но и минусы, как в данном случае – перспективу мгновенного распространения любого опасного вируса".

"Мир постоянно стремится к быстрому обогащению, чтобы сохранить свое геополитическое положение, не принимая во внимание все риски, связанные с глобализацией. Если это не отрегулировать, то рискуем получить более серьезные и неожиданные последствия".

"Чрезвычайное положение в стране, единственный правильный способ, взять под контроль ситуацию и как можно быстрее сократить все риски для граждан. На примере Италии мы видим, что от долгого раскачивания правительства, эпидемиологическая ситуация вышла из-под контроля", - сказал Соколова.

Говоря о жизни после коронавируса, она подчеркнула, что все должны извлечь уроки из нынешнего кризисного положения.

Настоящую ситуацию нужно использовать для улучшения и предупреждения подобных случаев в нашем обществе. Закрытие границ привело к значительному сокращению темпов распространения вируса. Но из-за недобросовестных граждан, этих мер становится недостаточно", - заявила Соколова.

Неожиданностью для многих стала рыхлость Евросоюза, неготовность к потрясениям

По мнению писателя Олега Краснова, "уже сегодня понятно, что лучше всего с эпидемией справляются страны с психологией коллективизма и взаимопомощи, такие как Китай, Вьетнам, и хуже всего страны с психологией индивидуализма, пусть даже более развитые в экономическом смысле".

© Sputnik / Miroslav Rotari Олег Краснов.

"Неожиданностью для многих стала рыхлость Евросоюза, неготовность к потрясениям, поздняя реакция, неэффективность управления, неспособность к взаимодействию и взаимовыручке между отдельными государствами и структурами", - сказал публицист.

Он подчеркнул, что страны постсоветского пространства психологически лучше готовы к преодолению трудностей, но их системы здравоохранения разрушены реформами и нищетой.

"Благодаря затянувшимся санкциям, Россия лучше других держит и удар по экономике, и перегрузки системы здравоохранения, но страны со слабыми государственными и общественными структурами могут и не справиться. Нельзя говорить обо всех постсоветских странах – они очень разные, но положение на Украине вызывает опасение, причём последствия могут быть и политическими, и социальными", - считает писатель.

Молдова, на его взгляд, способна справиться с эпидемией.

"Но труднее будет справиться с трудностями в экономике, речь ведь идёт не только о паузе в производстве и торговле, но и о кормильцах – молдавских гастарбайтерах. Девятым валом будет отсроченный, но очень серьёзный спад в мировой экономике, который заденет практически всех", - отметил Краснов.

По его мнению, "кризис, связанный с короновирусом, не изменит мироздание, но заставит многих пересмотреть своё отношение к национальным государствам, к реальному сектору экономики, к системе здравоохранения, международным, общественным и личным отношениям. Окажутся ли европейцы после окончания кризиса способны к переоценке ценностей предсказать трудно – жизнь покажет".

У Молдовы есть шанс проскочить пандемию COVID-19 с минимальными потерями

Сегодня, спустя четыре месяца после первых сообщений о появлении нового и очень убийственного короновируса в Китае, можно уже однозначно сказать, что мир под его ударами быстро меняется, и он уже точно не будет прежним, считает доктор философии, политолог, историк Борис Шаповалов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Борис Шаповалов.

"Благодаря своему быстрому распространению, отсутствию специфических лекарственных препаратов для лечения, массовому психозу, поднятому и раздутому средствами массовой коммуникации, новый короновирус парализует не только волю людей к сопротивлению этой угрозе, но и парализует адекватность действий руководителей многих стран мира".

Собеседник уверен, что китайцы смогли быстро мобилизовать свои ресурсы, и в короткий срок справились с эпидемией в силу жёсткой административно-командной государственной системе, традиционной конфуцианской философии и дисциплине.

Что касается российского руководства, то оно действуют спокойно, прагматично и без паники. К тому же Россия, подчеркнул Шавповалов, оказывает помощь всем своим государствам-партнёрам по СНГ. В том числе и Молдове.

Он отметил, что противоположную ситуацию мы наблюдаем в Европе и США - "западная либеральная система управления и построения общества не выдержала первой же сложной критической ситуации".

Говоря о будущем, аналитик сказал, что после вируса ЕС ждут сложные времена. "Короновирус, после миграционной проблемы, поразившей Европу пять лет назад, имеет все шансы развалить Европейский союз в ближайшей перспективе".

"В этих сложных условиях радует то, что в Молдове сегодня у власти находятся умные и прагматичные руководители, которые в своей внешней политике сделали ставку на дружбу с двумя великими державами: азиатским Китаем и евроазиатской Россией. Страна, не имеющая необходимых лекарств, медицинского оборудования и многого другого, уже десять лет находящаяся в состоянии глубокого политического и экономического кризиса, получает в трудную минуту и финансовую и медицинскую поддержку, прежде всего из этих стран".

Вовремя объявленный в Молдове карантин, введённое чрезвычайное положение, предпринимаемые президентом и правительством жёсткие ограничительные меры по борьбе с короновирусом говорят о том, что у Молдовы есть шанс проскочить пандемию COVID-19 с минимальными материальными и человеческими жертвами.

"Ситуация показывает, что нашим согражданам необходимо добавить больше адекватности в восприятии существующей угрозы, солидарных действий в условиях пандемии, а СМИ не раздувать панику", - сказал Шаповалов.

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