Минздрав представил новые данные по коронавирусу

К настоящему моменту власти изучили 1164 анализа, а общее число инфицированных в Молдове достигает 149.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. К утру четверга количество заболевших коронавирусом в Молдове по-прежнему составляет 149. Об этом во время брифинга заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"Всего к настоящему моменту были проверены 1164 человека. Наличие коронавируса нового типа подтверждено в 149 случаях", - сказала министр.

Таким образом, по словам главы Минздрава, в 49 эпизодах речь идет о ввозе вируса из-за границы - из Италии, Великобритании, Франции, Швейцарии, России, Румынии, Чехии и Германии. Внутри страны вирус передался в ста случаях. Такие эпизоды отмечены в Кишиневе, Хынчештах, Сороках, Шефан-Водэ, Каушанах, Яловенах, Новых Аненах, Рышканах, Сынджерей, Кантемире и Страшенах.

По словам Думбрэвяну, динамика состояния здоровья у пациентов больницы "Тома Чорбэ" следующая: у 25 зараженных тяжелое состояние здоровья, 73 - состояние средней степени тяжести и удовлетворительное – у 25 пациентов.

В муниципальной детской клинической инфекционной больнице находятся десять человек – две мамы и восемь детей. У всех состояние здоровья среднее.

В Республиканскую клиническую больницу госпитализированы четверо человек. У одного пациента состояние здоровья среднее, у остальных – тяжелое. Еще один пациент находится в Институте матери и ребенка, у него также среднее состояние здоровья.

Глава Минздрава добавила, что для борьбы с коронавирусом будут задействованы еще два медучреждения – республиканская больница в Бельцах и больница в Комрате.

Думбрэвяну вновь обратилась к гражданам страны с призывом оставаться дома.

"На уровне власти мы предприняли ряд мер. Но, к сожалению, мы не можем привить гражданам ответственность", - сказала министр.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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