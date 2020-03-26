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Больница имени Валентина Игнатенко, Кишинев

Экономический агент пожертвовал семь аппаратов ИВЛ больницам Молдовы

© Sputnik / Vladimir Polusatov
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (299)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200326/29659411/ekonomicheskiy-agent-pozhertvoval-chetyre-apparata-stolichnym-bolnitsam.html

Аппараты для искусственной вентиляции легких будут распределены между кишиневскими и бельцкими медучреждениями.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Четыре аппарата ИВЛ, подаренные предпринимателем, будут распределены между кишиневскими больницами, а еще три отправятся в Бельцы. Об этом в соцсетях сообщил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

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"Он откликнулся на наши просьбы и призывы, адресованные всему обществу. Из семи аппаратов три были переданы Муниципальной детской клинической инфекционной больнице, один - Муниципальной детской клинической больнице "В. Игнатенко" и еще три - Клинической больнице муниципия Бельцы", - написал в соцсетях Чебан.

Глава столичной администрации поблагодарил экономического агента, а жителей столицы вновь призвал оставаться дома. 

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 149 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
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