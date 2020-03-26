Экономический агент пожертвовал семь аппаратов ИВЛ больницам Молдовы

Аппараты для искусственной вентиляции легких будут распределены между кишиневскими и бельцкими медучреждениями.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Четыре аппарата ИВЛ, подаренные предпринимателем, будут распределены между кишиневскими больницами, а еще три отправятся в Бельцы. Об этом в соцсетях сообщил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Он откликнулся на наши просьбы и призывы, адресованные всему обществу. Из семи аппаратов три были переданы Муниципальной детской клинической инфекционной больнице, один - Муниципальной детской клинической больнице "В. Игнатенко" и еще три - Клинической больнице муниципия Бельцы", - написал в соцсетях Чебан.

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