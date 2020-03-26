Судьи КС обозначили пределы своего иммунитета

Члены Конституционного суда продолжают пользоваться функциональным иммунитетом даже после истечения срока мандата. Но это вовсе не означает, что они не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. КС растолковал положения Главного закона страны по просьбе бывшего и.о. генпрокурора Думитру Робу, который ранее обратился в суд в рамках уголовного дела об узурпации власти. Постановление КС было принято в четверг.

Суд пояснил, что из ст. 137 Конституции (судьи Конституционного суда несменяемы в течение срока полномочий, независимы и подчиняются только Конституции) следует, что члены КС пользуются функциональной неприкосновенностью. Это означает, что иммунитет распространяется исключительно на их мнения и голосования.

В КС, кроме того, отметили, что судьи могут быть привлечены к ответственности за преступления, которые не касаются осуществления правовой охраны Основного закона страны. Однако, для этого необходимо предварительное согласие пленума Суда. Также положения Конституции допускают обыск судьи без его предварительного разрешения, - но только в случае совершения судьей явного преступления. Прочие уголовно-процессуальные действия возможны только с разрешения КС. Кроме того, в заключении значится, что функциональный иммунитет члена Конституционного суда продолжает действовать даже по истечению срока его мандата.

"Функциональный иммунитет не распространяется на обычные преступления, как следствие судья подлежит уголовной ответственности в случае совершения такового", - подчеркивается в решении.

И.о. генпрокурора Думитру Робу обратился с разъяснениями в Суд еще августе прошлого года. Он запросил разъяснить суть и пределы юридических эффектов, которые вытекают из синтагмы "судьи несменяемы и независимы". В этом смысле Робу указал, что процедура уголовного расследования в отношении бывших и действующих членов КС остается непонятной. Особенно это касается процессуальных мер, таких как, например, предварительный арест.

Запрос Робу вытекает из уголовного дела по факту узурпации власти прежним руководством страны в период 7 по 14 июня 2019 года. Тогда предыдущий состав КС, во главе с председателем Михаилом Поалелунжь, признал незаконным избрание Зинаиды Гречаной в должности спикера парламента.

В конце июня весь состав Конституционного суда вместе с Поалелунжь объявил об отставке. Уход стал результатом настойчивых требований тогдашнего правящего большинства ПСРМ-ACUM, которое обвинило Суд в "содействии попытке антиконституционного переворота, организованной Демократической партией и Генеральной прокуратурой".

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