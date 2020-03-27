Реформа правосудия: ВСМ предъявляет претензии Минюсту, Нагачевский отвечает

На упрек со стороны Высшего совета магистратуры в том, что служителей Фемиды игнорируют при разработке законопроектов, касающихся судебной системы, последовала реплика.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. В комментарии для Sputnik Молдова глава министерства юстиции Фадей Нагачевский опроверг обвинения, подчеркнув, что они направлены не по адресу.

"Досадно, что Минюст при разработке законопроектов избегает включать в рабочие группы представителей ВСМ и судейского корпуса. Это приводит к тому, что проекты разрабатываются без учета мнения той категории лиц, на деятельность которых норма будет распространяться", - гласит обнародованный документ.

В заявлении Высшего совета магистратуры указано, что обязанность этой структуры - участвовать в разработке законов, связанных с судебной системой, вытекает из ее статуса и полномочий. Это позволяет Совету, как органу судебного самоуправления, оперативно и эффективно реагировать на безотлагательные проблемы, с которыми сталкивается судебная система.

ВСМ опубликовал заявление с привязкой ко мнению Венецианской комиссии, которое касается реформы судебной системы в общем и Высшего совета магистратуры, в частности.

Тем временем, министр юстиции Фадей Нагачевский заявил, что Высшему совету магистратуры следовало бы высказать свои претензии не министерству юстиции.

"Мы дали лишь положительное заключение двум законопроектам, не мы являемся их авторами", - подчеркнул глава ведомства.

В среду кабинет министров рассмотрел и дал положительное заключение двум законопроектам, которые прямо касаются судебной системы. Первая норма предусматривает возможность избрания председателя ВСМ из его членов, представляющих академическую среду. Её автором является президент Игорь Додон. А второй проект касается повышения пенсионного возраста для судей. Тут в качестве авторов выступила группа депутатов от партии «Действие и солидарность».

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