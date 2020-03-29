Повышение пенсионного возраста судей: люди в мантиях ропщут, власти настаивают

Служители Фемиды ссылаются на понятия "независимость" и "финансовая стабильность, их оппоненты ставят во главу угла принцип социального равенства.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Вершители правосудия встревожены обсуждаемыми сейчас поправками к Закону о статусе судьи и считают нововведения открытым покушением на суверенитет системы.

Эти настроения нашли отражение в коммюнике, распространенном в ответ Высшим советом магистратуры.

В широком смысле, утверждают в ВСМ, положение служителей Фемиды отражают роль, которую они выполняют в демократическом обществе, а также риски, с которыми сопряжена их повседневная профессиональная деятельность.

"Особый статус судьи, установленный законодательством, включает строгие ограничения и накладывает на служителей Фемиды ряд обязанностей и запретов, которых нет у других категорий", - пишут авторы документа.

Они сослались на решение Конституционного суда, которое, как подчеркивается особо, свидетельствует о том, что принцип независимости юстиции включает в себя и пенсию судей, как неотъемлемую часть их финансовой стабильности. При этом ВСМ настаивает на том, что специальная пенсия не противоречит принципу равноправия граждан.

В итоге в Высшем совете магистратуры сочли, что поправки свидетельствуют о явном намерении нарушить гарантии, которые государство обязано соблюдать.

Ранее кабинет министров дал положительное заключение по законопроекту о внесении поправок в Закон о статусе судьи. Его авторами является группа депутатов фракции ПДС. Председатель правительства Ион Кику поддержал законодательную инициативу и подчеркнул, что все граждане должны быть равны, особенно в вопросе, касающемся пенсий.

Между тем, авторы законопроекта утверждают, что норма призвана обеспечить справедливость в пенсионной системе Молдовы и устранить разрыв между условиями выхода на пенсию большинства граждан страны и судей.

Согласно проекту закона, судьи наряду с гражданами Молдовы будут выходить на пенсию в 63 года, а не в 50, как это предусмотрено сейчас. Документ также предполагает исключение пособия при выходе судьи на пенсию. При этом в правительстве сочли необходимым поправки внедрять постепенно, с 1 января 2021 года.

Председатель кабимна до этого распорядился сократить бюджет судебной системы на 70 миллионов лее. Решение последовало после того, как ЕСПЧ приговорил Молдову к выплате компенсации истцам в деле "Gemeni". Сумму ущерба Страсбургский суд оценил в 3,5 миллионов евро.

По данным, опубликованным ЕСПЧ, Молдова только за 2019 год проиграла там 54 дела. По 22 из них государство было осуждено за нарушение права на справедливый суд. По другим 15 – за нарушение права на собственность, а по девяти - за нарушение права на свободу и безопасность.

В Министерстве юстиции уточнили, что к началу 2020 году Молдова уже проиграла 14 дел. Общая сумма компенсаций таким образом превысила 45 тысяч евро. Согласно тому же источнику, за 19 лет Молдова проиграла в общей сложности 316 дел.

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