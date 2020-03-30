ВСМ и Конституция: стоит ли менять Основной закон страны ради Совета

Венецианская комиссия положительно оценила проект изменений к Закону о ВСМ и рекомендовала закрепить в Конституции некоторые его положения.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Эксперты Совета Европы дали положительное заключение на проект поправок к Высшему совету магистратуры. Кроме того, Венецианская комиссия рекомендовала молдавским властям указать в Главном законе страны численный состав ВСМ. Впрочем, эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац, который прокомментировал для Sputnik Молдовы предложение ВК, холодно отнесся к рекомендациям.

"Венецианская комиссия считает, что проект поправок к Конституции может укрепить независимость и эффективность судебной системы. В общих чертах, они соответствуют международным стандартам", - гласит текст документа.

В ВК рекомендовали также закрепить в главном законе страны количественный состав Высшего совета магистратуры, а также механизм избрания членов ВСМ, к примеру, квалифицированным большинством. Кроме того, Комиссия предложила молдавским властям предусмотреть право профильных институтов, неподведомственных правительству, выдвигать собственных кандидатов. При этом, ВК настояла на укреплении защиты ВСМ от политического влияния, в целях повышения общественного доверия к этому институту.

Между тем, эксперт в области конституционного права Тедор Кырнац высказался против соответствующих поправок к Главному закону страны. Он подчеркнул, что численность населения Молдовы может опосредованно повлиять на количественный состав ВСМ.

"В Конституции не зря прописаны только общие положения ВСМ. Ведь может оказаться так, что населения страны сократиться, вместе с ним и количество судей. В результате, придется менять и количественный состав Совета", - заявил Кырнац.

А в этом случае возникает проблема: изменить Конституции несколько сложнее, чем внести правки в органический закон, в котором, к настоящему моменту, детально изложена система ВСМ.

При этом, эксперт предложил свое видение самой структуры Совета. Он высказался в пользу формирования "двухпалатного" ВСМ, который бы включил в себя и Высший совет прокуроров. Такая система предполагает, что под юрисдикцию одной палаты подпадает судебная система, а под юрисдикцию другой – система прокуратуры.

В конце 2019 года, парламент утвердил поправки к Закону о Высшем совете магистратуры, которые предусматривают увеличение количественного состава с 12 до 15 членов – 5 представителей академической среды, 7 представителей судебный системы, а также министр юстиции, генеральный прокурор и председатель Высшей судебной палаты.

Позднее, в марте 2020 года, с учетом поправок, депутаты утвердили четверых членов Высшего совета магистратуры со стороны.

Также в конце марта правительство дало положительное заключение еще одному законопроекту, который предполагает, что председателем Совета может быть избран представитель академической среды из членов ВСМ.

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