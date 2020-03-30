ВСМ и Конституция: стоит ли менять Основной закон страны ради Совета

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Эксперты Совета Европы дали положительное заключение на проект поправок к Высшему совету магистратуры. Кроме того, Венецианская комиссия рекомендовала молдавским властям указать в Главном законе страны численный состав ВСМ. Впрочем, эксперт в области конституционного права Теодор Кырнац, который прокомментировал для Sputnik Молдовы предложение ВК, холодно отнесся к рекомендациям.
"Венецианская комиссия считает, что проект поправок к Конституции может укрепить независимость и эффективность судебной системы. В общих чертах, они соответствуют международным стандартам", - гласит текст документа.
Между тем, эксперт в области конституционного права Тедор Кырнац высказался против соответствующих поправок к Главному закону страны. Он подчеркнул, что численность населения Молдовы может опосредованно повлиять на количественный состав ВСМ.
"В Конституции не зря прописаны только общие положения ВСМ. Ведь может оказаться так, что населения страны сократиться, вместе с ним и количество судей. В результате, придется менять и количественный состав Совета", - заявил Кырнац.
А в этом случае возникает проблема: изменить Конституции несколько сложнее, чем внести правки в органический закон, в котором, к настоящему моменту, детально изложена система ВСМ.
При этом, эксперт предложил свое видение самой структуры Совета. Он высказался в пользу формирования "двухпалатного" ВСМ, который бы включил в себя и Высший совет прокуроров. Такая система предполагает, что под юрисдикцию одной палаты подпадает судебная система, а под юрисдикцию другой – система прокуратуры.
Позднее, в марте 2020 года, с учетом поправок, депутаты утвердили четверых членов Высшего совета магистратуры со стороны.
Также в конце марта правительство дало положительное заключение еще одному законопроекту, который предполагает, что председателем Совета может быть избран представитель академической среды из членов ВСМ.
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