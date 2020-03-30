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Молдавские леи

За неделю власти арестовали активы почти на три миллиона леев

© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200330/29703757/za-nedelyu-vlasti-arestovali-aktivy-tri-milliona-leev.html

За прошлую неделю Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества арестовало собственность на общую сумму в 2,8 миллиона леев.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) отчитался о работе за предыдущую неделю. Итог: трое человек были арестованы в рамках уголовных дел, возбужденных ведомством.

Национальный антикоррупционный центр.
© Sputnik / Miroslav Rotari
За неделю Центр антикоррупции изъял активы на сумму в четверть миллиона
Как сообщили в понедельник в пресс-службе НАЦ, за указанный период аналитический отдел осуществил девять проверок по уголовным делам, еще 38 находятся в стадии разработки, в том числе пять стратегических. Кроме того, специалисты центра провели антикоррупционную экспертизу 27 законопроектов, еще 35 находятся на этапе изучения.

В рамках расследования уголовных дел, возбужденных НАЦ, арестованы трое человек. Двое из них помещены под домашний арест, а еще один находится под предварительным арестом.

Кроме того, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества арестовало собственность на общую сумму в 2,8 миллиона леев.

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