За неделю власти арестовали активы почти на три миллиона леев

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) отчитался о работе за предыдущую неделю. Итог: трое человек были арестованы в рамках уголовных дел, возбужденных ведомством.
В рамках расследования уголовных дел, возбужденных НАЦ, арестованы трое человек. Двое из них помещены под домашний арест, а еще один находится под предварительным арестом.
Кроме того, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества арестовало собственность на общую сумму в 2,8 миллиона леев.
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