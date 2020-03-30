За неделю власти арестовали активы почти на три миллиона леев

За прошлую неделю Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества арестовало собственность на общую сумму в 2,8 миллиона леев.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) отчитался о работе за предыдущую неделю. Итог: трое человек были арестованы в рамках уголовных дел, возбужденных ведомством.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе НАЦ, за указанный период аналитический отдел осуществил девять проверок по уголовным делам, еще 38 находятся в стадии разработки, в том числе пять стратегических. Кроме того, специалисты центра провели антикоррупционную экспертизу 27 законопроектов, еще 35 находятся на этапе изучения.

В рамках расследования уголовных дел, возбужденных НАЦ, арестованы трое человек. Двое из них помещены под домашний арест, а еще один находится под предварительным арестом.

Кроме того, Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества арестовало собственность на общую сумму в 2,8 миллиона леев.

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