Кабмин представил второй пакет мер для поддержки экономики

Кабинет министров представил очередной пакет мер для поддержки молдавской экономики и местных предпринимателей. Третий план действий будет представлен на следующей неделе.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Правительство втрое увеличит размеры фонда занятости населения и фонда субсидирования сельского хозяйства, написал в соцсетях премьер-министр республики Ион Кику.

Он отметил, что первая мера предназначена для граждан, которые оказались временно безработным в связи с действием режима ЧП. Вторая должна стимулировать лиц, желающих инвестировать сельское хозяйство.

"Фонд для безработных" будет увеличен втрое. Так государство поддержит граждан, которые оказались временно без работы. Пособия будут выплачиваться в соответствии с законодательством лицам, которые имеют на них право. А размер выплат будет не ниже минимальной заработной платы – в 2775 леев", - написал глава кабмина.

Таким образом, власти полностью освободили хозяйствующих субъектов, которые приостановили свою деятельность, от уплаты подоходного налога. Это мера распространяется на весь период режима ЧП.

"Механизм освобождения предусматривает немедленное возмещение из государственного бюджета платежей, связанных с налогообложением заработных плат, которые вносятся в бюджет социального страхования, местные бюджеты и другие. Так мы обеспечим устойчивость этих бюджетов, а также сможем вернуть бизнесу около 43 процентов затрат, сопутствующих выплатам по зарплатам", - отметил Кику.

Для хозяйствующих субъектов, действующих в иных экономических отраслях, соответствующая компенсация составит 60 процентов. В ближайшее время государственная налоговая служба предоставит информацию о том, как предприниматели могут получить деньги.

"Для людей из диаспоры, которые желают инвестировать в область сельского хозяйства, государство окажет финансовую поддержку через Агентство по интервенции и платежам в области сельского хозяйства. Для этих целей фонд субсидирования будет увеличен на 50 миллионов леев", - подчеркнул премьер.

В итоге, глава правительства подчеркнул, что на следующей неделе кабмин разработает третий пакет мер для поддержки молдавской экономики.

В середине марта, правительство представило ряд послаблений для отечественных предпринимателей. Среди них, отсрочка оплаты подоходного налога за первый триместр 2020 года до 25 мая, отсрочка декларирования и оплаты подоходного налога за 2019 год до 25 апреля 2020 года для следующих категорий хозяйствующих субъектов: индивидуальных предпринимателей, фермеров, с не более чем тремя работниками, экономических субъектов, подпадающих под категорию малого и среднего бизнеса.

Также кабмин сократит НДС с 20 до 15% в секторе HORECA с 1 мая 2020 года.

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