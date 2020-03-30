Союз адвокатов обратился за помощью к высшему руководству страны

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Адвокаты обратились с письмом к президенту, парламенту, правительству, а также министерствам финансов и юстиции с просьбой, предусмотреть послабления и для них, передает Союз адвокатов.

"Союз запросил предпринять срочные социально-экономические меры для защиты адвокатов в условиях режима чрезвычайного положения", - отмечается в пресс-релизе.

Так, защитники запросили, сокращение подоходного налога с 18 до 12 процентов. Введение со дня объявления режима чрезвычайного положения пособия для тех адвокатов, у кого на иждивении находятся дети до 10 лет, в связи с тем, что образовательный процесс приостановлен до 15 мая. Также в Союзе адвокатов запросили приостановить расчет пени за просроченные выплаты в бюджет соцстрахования и производство дел о правонарушении за неуплату соответствующих взносов.

Адвокаты, также просят в отступление от норм системы публичного страхования, установить на весь период действия режима ЧП упрощенный механизм получения компенсаций за временную потерю работы. Механизм, по просьбе союза, должен действовать еще полгода после прекращения режима ЧП.

На прошлой неделе премьер-министр Ион Кику заявил, что адвокаты обязаны продолжать работать с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Он подчеркнул, что это требование будет распространяться также на юристов и судебных приставов.

"Несоблюдение обязательств будет восприниматься, как дисциплинарный проступок. Это наказывается вплоть до отзыва лицензии", - заявил после заседания кабмина Кику.

Ранее, глава кабмина представил два пакета мер для поддержки физических и юридических лиц.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

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