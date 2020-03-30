Суд продлил на месяц арест экс-главы НБМ

Дорин Дрэгуцану проходит по уголовному делу о "краже века". В частности, ему были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Кишиневский суд продлил срок предварительного ареста бывшему главе Национального банка Молдовы Дорину Дрэгуцану. Он продолжит находиться в тюрьме до мая этого года, если Апелляционная палата не отменит определение первой инстанции. Вместе с ним останется в тюрьме и глава одного из отделов НБМ. Соответствующую информацию подтвердила для Sputnik Молдова глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Мария Виеру.

"Антикоррупционная прокуратура запросила продлить срок предварительных мер пресечения в отношении бывших и действующих ответственных лиц Национального банка. Они проходят обвиняемыми в рамках уголовного дела о банковском мошенничестве", - заявили в прокуратуре.

Таким образом, срок предварительного ареста был продлен экс-главе Нацбанка, а также действующему главе одного из отделов НБМ. Кроме того, был продлен домашний арест экс-зампреда финансового регулятора. ТАпелляционная палата отклонила запрос адвоката еще одного из обвиняемых об его освобождении.

Дрэгуцану проходит по уголовному делу о "краже века". В частности, ему были предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

В Антикоррупционная прокуратура провела 5 марта в здании Национального банка Молдовы следственные мероприятия, связанные с делом о краже миллиарда из финансово-банковской системы страны.

Затем генеральный прокурор Александр Стояногло заявил журналистам, что санкционировал допрос и задержание Дрэгуцану.

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