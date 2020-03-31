Адвокаты продолжат оказывать услуги даже в условиях режима ЧП

Союз адвокатов Молдовы заверил граждан, что судебные защитники продолжат выполнять свои обязанности для защиты фундаментальных прав человека.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Адвокаты продолжат оказывать услуги юридических консультаций, а также представлять своих клиентов в судебных инстанциях, заявили в Союзе адвокатов Молдовы.

"Правовая система также подчиняется тем процедурным изменения, которые действуют во всей системе юстиции: прокуратуре, судебных инстанциях, нотариусах, судебных приставов", - заявили в союзе.

В организации подчеркнули, что продолжают выполнять свои обязанности для защиты фундаментальных прав и свобод в условиях режима чрезвычайного положения:

"Адвокаты продолжат предпринимать все необходимые действия и меры, чтобы представлять интересы физических и юридических лиц перед законом".

В союзе подчеркнули, что судебные защитники продолжает оказывать услуги консультаций с учетом рекомендаций профильных институтов, касающихся распространения коронавируса. Также адвокаты, продолжат представлять своих клиентов в судебных инстанциях. Эта мера распространяется и на государственных защитников.

В итоге в союзе призвали граждан сохранять спокойствие и продемонстрировать гражданскую ответственность:

"Развитие эпидемиологической ситуации зависит от каждого гражданина, который должен строго соблюдать рекомендации профильных институтов".

В понедельник союз обратился к высшему руководству страны с просьбой распространить меры поддержки населения, предпринятые правительством, на судебных защитников.

Адвокаты, в частности, запросили сокращение подоходного налога с 18 до 12 процентов. Введение со дня объявления режима чрезвычайного положения пособия для тех адвокатов, у кого на иждивении находятся дети до 10 лет, в связи с тем, что образовательный процесс приостановлен до 15 мая. Также в Союзе адвокатов запросили приостановить расчет пени за просроченные выплаты в бюджет соцстрахования и производство дел о правонарушении за неуплату соответствующих взносов.

Судебные защитники также просят в отступление от норм системы публичного страхования установить на весь период действия режима ЧП упрощенный механизм получения компенсаций за временную потерю работы. Механизм, по просьбе союза, должен действовать еще полгода после прекращения режима ЧП.

На прошлой неделе премьер-министр Ион Кику заявил, что адвокаты обязаны продолжать работать с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Он подчеркнул, что это требование будет распространяться также на юристов и судебных приставов.

"Несоблюдение обязательств будет восприниматься, как дисциплинарный проступок. Это наказывается вплоть до отзыва лицензии", - заявил после заседания кабмина Кику.

Ранее, глава кабмина представил два пакета мер для поддержки физических и юридических лиц.

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