"Вместе против COVID-19": к кампании присоединились около 500 волонтеров

К кампании, организованной столичной мэрией для поддержки уязвимых слоев населения в условиях режима чрезвычайного положения, присоединились около полутысячи волонтеров.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Благодаря помощи неравнодушных граждан, ветераны и люди без постоянного места жительства ежедневно получают горячие обеды от хозяйствующих субъектов, написал в соцсетях примар Кишинева Ион Чебан.

"Наша идея о привлечении добровольцев в рамках кампании "Вместе против COVID-19" даёт результаты", - написал глава столичной администрации.

По словам градоначальника, к настоящему моменту зарегистрированы 394 волонтера и еще 45 приступят к работе уже во вторник. Чебан подчеркнул, что с момента запуска телефонных "зеленных линий" поступило 239 звонков: "В 196 случаях наши волонтеры, а также сотрудники Главного управления социальной помощи и здравоохранения оказали помощь бенефициарам в различных областях".

Глава кишиневской администрации подчеркнул, что около 50 человек без постоянного места жительства и многие ветераны ежедневно получают горячие обеды от экономических агентов. Другие хозяйствующие субъекты, продолжил Чебан, пожертвовали кровати, одежду или топливо. Также финансовую помощь оказывают и рядовые граждане.

Примар выразил благодарность, команде людей, которая откликнулась на призыв руководства столицы об организации волонтерской платформы:

"Усилия, которые они прилагают, приходя на помощь социальным работникам и ассистентам, невозможно переоценить".

Чебан, в итоге, подчеркнул, что кризис возможно преодолеть только благодаря сотрудничеству центральных и местных властей, волонтеров, а в приоритете должны быть пожилые люди, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями.

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