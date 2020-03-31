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Ученый из лаборатории

Три лаборатории в Молдове могут проводить тесты на коронавирус

© AP Photo / Andrew Harnik
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200331/29723519/tri-laboratorii-v-moldove-mogut-provodit-testy-na-koronavirus.html

До недавних пор лаборатории по-разному проводили тесты на диагностику коронавируса, однако сейчас эти методы были объединены.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Тестирование пациентов с подозрением на коронавирус будут проводиться в трех лабораториях: вирусологической лаборатории Национального агентства общественного здоровья, а также двух частных медицинских учреждениях. 

Как заявили в агентстве, до недавних пор лаборатории по-разному проводили тесты на диагностику коронавируса, однако сейчас эти методы были объединены.

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В учреждении уточнили, что до сих пор тесты проводились по двум различным методам: в частных лабораториях диагностика проводилась на основе анализов кровь, а в лаборатории агентства на основе анализа слизистых носа и горла. К настоящему моменту эти методы объединены.

"Биологический материал собирается в соответствии с алгоритмом в специальных условиях обученным персоналом", - заверили в учреждении.

В агентстве уточнили, что о количестве проведенных тестов и об их результатах сообщается ежедневно.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. На данный момент в республике 353 зарегистрированных случая коронавируса, четыре человека скончались.

В Молдове зафиксированы и 22 случаев выздоровления от COVID-19. 

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