Три лаборатории в Молдове могут проводить тесты на коронавирус

До недавних пор лаборатории по-разному проводили тесты на диагностику коронавируса, однако сейчас эти методы были объединены.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Тестирование пациентов с подозрением на коронавирус будут проводиться в трех лабораториях: вирусологической лаборатории Национального агентства общественного здоровья, а также двух частных медицинских учреждениях.

Как заявили в агентстве, до недавних пор лаборатории по-разному проводили тесты на диагностику коронавируса, однако сейчас эти методы были объединены.

В учреждении уточнили, что до сих пор тесты проводились по двум различным методам: в частных лабораториях диагностика проводилась на основе анализов кровь, а в лаборатории агентства на основе анализа слизистых носа и горла. К настоящему моменту эти методы объединены.

"Биологический материал собирается в соответствии с алгоритмом в специальных условиях обученным персоналом", - заверили в учреждении.

В агентстве уточнили, что о количестве проведенных тестов и об их результатах сообщается ежедневно.

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