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Евро

Курс валют на среду: лей отвоевывает позиции у евро

© AFP 2019 / INA FASSBENDER
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200331/29723768/kurs-valyut-na-sredu-ley-otvoevyvaet-pozitsii-u-evro.html

После краткосрочного взлета, европейская валюта поползла вниз, опустившись ниже психологического барьера в 20 леев.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный курс валют на среду, 1 апреля.   

Таким образом, хоть и не существенно – на пять банов – евро подешевел и опустился до отметки в 19,96 лея.

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А вот американская валюта медленно, но уверенно ползет вверх. За один доллар придется отдать 18,22 лея. Впрочем, и украинская гривна укрепляет позиции: она установится на отметке в 0,65 банов, что на один бан дороже, чем во вторник.

Румынский лей подешевел. Он установился на отметке в 4,13 лея.  

А вот российский рубль несколько подорожает. Он будет стоить 0,23 банов.

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