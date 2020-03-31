Курс валют на среду: лей отвоевывает позиции у евро

После краткосрочного взлета, европейская валюта поползла вниз, опустившись ниже психологического барьера в 20 леев.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный курс валют на среду, 1 апреля.

Таким образом, хоть и не существенно – на пять банов – евро подешевел и опустился до отметки в 19,96 лея.

А вот американская валюта медленно, но уверенно ползет вверх. За один доллар придется отдать 18,22 лея. Впрочем, и украинская гривна укрепляет позиции: она установится на отметке в 0,65 банов, что на один бан дороже, чем во вторник.

Румынский лей подешевел. Он установился на отметке в 4,13 лея.

А вот российский рубль несколько подорожает. Он будет стоить 0,23 банов.

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