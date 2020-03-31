Три населенных пункта Молдовы закрываются на карантин

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. В города Штефан – Водэ, Сороки, а также в село Карахасань, будут стянуты дополнительные силы полиции и военных для контроля за ситуацией, передает пресс-служба правительства.
По данным чрезвычайной комиссии, общее число инфицированных в городе Штефан-Водэ достигло 11 случаев, в Сороках 22 случаев, а селе Карахасань 9 случаев.
"Тревожная статистика обусловила решение комиссии ввести режим карантина в этих населенных пунктах", - заявили в правительстве.
В ведомстве, кроме того, уточнили, что за последние 24 часа в страну въехали 1815 граждан и въехали 1038 человек.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19 и четыре гибели из-за коронавирусной инфекции.
В Молдове зафиксированы и 22 случаев выздоровления от COVID-19.
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