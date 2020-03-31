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Медработники надевают свои средства индивидуальной защиты перед началом работы

Три населенных пункта Молдовы закрываются на карантин

© AFP 2019 / MARCO BERTORELLO
В Молдове
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (420)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200331/29725159/tri-naselennykh-punkta-moldovy-zakryvayutsya-na-karantin.html

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение закрыть города Штефан – Водэ и Сороки, а также село Карахасань Штефан-Водского района, в связи с возросшим количеством инфицированных.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. В города Штефан – Водэ, Сороки, а также в село Карахасань, будут стянуты дополнительные силы полиции и военных для контроля за ситуацией, передает пресс-служба правительства.

По данным чрезвычайной комиссии, общее число инфицированных в городе Штефан-Водэ достигло 11 случаев, в Сороках 22 случаев, а селе Карахасань 9 случаев.

"Тревожная статистика обусловила решение комиссии ввести режим карантина в этих населенных пунктах", - заявили в правительстве.

В ведомстве, кроме того, уточнили, что за последние 24 часа в страну въехали 1815 граждан и въехали 1038 человек.

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Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19 и четыре гибели из-за коронавирусной инфекции.

В Молдове зафиксированы и 22 случаев выздоровления от COVID-19. 

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (420)


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