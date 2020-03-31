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Виорика Думбрэвяну, архивное фото

Глава минздрава Молдовы прогнозирует до трех тысяч случаев COVID-19 в стране

© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200331/29726006/Glava-minzdrava-Moldovy-prognoziruet-do-trekh-tysyach-sluchaev-COVID-19--v-strane.html

Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну призвала жителей республики к ответственности и напомнила, как важно оставаться дома.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения предупреждает Молдову о том, что количество зараженных коронавирусом на ее территории может достичь 28 тысяч человек. Об этом сообщила во вторник министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Однако она сама не разделяет пессимистичных прогнозов и считает, что  в самом худшем случае в стране может быть зарегистрировано до 3000 заболевших, если граждане проявят сознательность и будут соблюдать карантинные меры.

"Мы готовились к трем тысячам зараженных людей в том случае, если ситуация выйдет из-под контроля, ВОЗ со всеми своими подсчетами заявляет, что в республике может быть 28 тысяч зараженных, даже больше", - заявила Думбрэвяну в эфире частного  телеканала.

Она призвала жителей республики к ответственности и напомнила, как важно оставаться дома.

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Ранее власти Молдовы сообщили о 353 зарегистрированных случаях коронавируса, четыре человека скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 690 тысяч человек, более 33 тысяч скончались.

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