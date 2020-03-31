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Президент Игорь Додон

Додон допустил введение полного карантина на всей территории страны

© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200331/29726014/dodon-dopustil-chto-budut-vveden-polnyy-karantin-dlya-vsekh-grazhdan.html

Если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться, власти могут прибегнуть к полному карантину для всех граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон убежден, что Чрезвычайная ситуация может продлиться до 15 мая. Об этом он заявил во вторник вечером в эфире частного кишиневского телеканала. Вместе с тем, глава республики отметил, что медики постараются остановить распространение COVID-19 и раньше.

Медицинский работник показывает упакованный мазок из носоглотки для тестирования
© AP Photo / Wilfredo Lee
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"Я уверен, что большинство граждан хотят, чтобы режим ЧС был отменен как можно быстрее, но нужно быть реалистами и признать, что этот режим может продлиться до 15 мая, надеемся, что его не придется продлевать. Я думаю, что к середине апреля у нас может быть меньше двух тысяч заражений, надеюсь, что после этого у нас будет снижаться количество заболеваний, но мы готовимся и к более худшим сценариям", - заявил Додон.

При этом глава государства подчеркнул, что в Молдове действует "третий сценарий", а положение может только ухудшиться, если не будут предприняты срочные меры. По его словам, общее число инфицированных может достигнуть и 20 тысяч, если ситуация выйдет из-под контроля.

По словам Додона, следующий шаг, который могут предпринять власти, в случае существенного ухудшения ситуации, – введение полного карантина на всей территории страны:

"Следующий этап - полный запрет на выход из дома для граждан и днём, и ночью. Это сложный шаг, который ударит по всей экономике". 

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. На данный момент в республике 353 зарегистрированных случая коронавируса, четыре человека скончались.

В Молдове зафиксированы и 22 случая выздоровления от COVID-19. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (420)

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