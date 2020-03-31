Додон допустил введение полного карантина на всей территории страны

Если эпидемиологическая ситуация продолжит ухудшаться, власти могут прибегнуть к полному карантину для всех граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон убежден, что Чрезвычайная ситуация может продлиться до 15 мая. Об этом он заявил во вторник вечером в эфире частного кишиневского телеканала. Вместе с тем, глава республики отметил, что медики постараются остановить распространение COVID-19 и раньше.

"Я уверен, что большинство граждан хотят, чтобы режим ЧС был отменен как можно быстрее, но нужно быть реалистами и признать, что этот режим может продлиться до 15 мая, надеемся, что его не придется продлевать. Я думаю, что к середине апреля у нас может быть меньше двух тысяч заражений, надеюсь, что после этого у нас будет снижаться количество заболеваний, но мы готовимся и к более худшим сценариям", - заявил Додон.

При этом глава государства подчеркнул, что в Молдове действует "третий сценарий", а положение может только ухудшиться, если не будут предприняты срочные меры. По его словам, общее число инфицированных может достигнуть и 20 тысяч, если ситуация выйдет из-под контроля.

По словам Додона, следующий шаг, который могут предпринять власти, в случае существенного ухудшения ситуации, – введение полного карантина на всей территории страны:

"Следующий этап - полный запрет на выход из дома для граждан и днём, и ночью. Это сложный шаг, который ударит по всей экономике".

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. На данный момент в республике 353 зарегистрированных случая коронавируса, четыре человека скончались.

В Молдове зафиксированы и 22 случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK