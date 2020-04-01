Швейцария и ПРООН передали Молдове первую партию гуманитарной помощи

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Общая стоимость выделенной помощи составляет 200 тысяч долларов. В нее входят средства личной защиты, которые должны использовать врачи первой линии. Помощь распределят между молдавскими медицинскими учреждениями.
"Средства личной защиты помогут медикам первой линии выполнять работу по локализации и уничтожению вируса. Мы очень благодарны им за эту работу", - заявила глава регионального бюро агентства Каролин Тиссо.
Руководитель представительства ПРООН в Молдове Дима Аль-Хатиб, в свою очередь, отметил, что организация поддерживает республику в борьбе с распространением коронавируса.
"Мы тесно сотрудничаем с властями Молдовы для разработки стратегии восстановления страны в долгосрочной перспективе, чтобы защитить граждан и экономику", - подчеркнул Аль-Хатиб.
На прошлой неделе в Молдову также прибыла гуманитарная помощь от России. Речь идет о десяти тысячах тест-систем для диагностики коронавируса.
Кроме того, молдавские власти к настоящему моменту ведут переговоры с руководством Международного валютного фонда о выделении посредством Механизма ускоренного кредитования и Инструмента для ускоренного финансирования 117 миллионов долларов.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 4 смерти (в том числе одна в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.
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