Швейцария и ПРООН передали Молдове первую партию гуманитарной помощи

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству вместе с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) передали Молдове первую партию медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Общая стоимость выделенной помощи составляет 200 тысяч долларов. В нее входят средства личной защиты, которые должны использовать врачи первой линии. Помощь распределят между молдавскими медицинскими учреждениями.

"Средства личной защиты помогут медикам первой линии выполнять работу по локализации и уничтожению вируса. Мы очень благодарны им за эту работу", - заявила глава регионального бюро агентства Каролин Тиссо.

Руководитель представительства ПРООН в Молдове Дима Аль-Хатиб, в свою очередь, отметил, что организация поддерживает республику в борьбе с распространением коронавируса.

"Мы тесно сотрудничаем с властями Молдовы для разработки стратегии восстановления страны в долгосрочной перспективе, чтобы защитить граждан и экономику", - подчеркнул Аль-Хатиб.

На прошлой неделе в Молдову также прибыла гуманитарная помощь от России. Речь идет о десяти тысячах тест-систем для диагностики коронавируса.

Во вторник глава молдавского кабмина Ион Кику сообщил, что Еврокомиссия выделит странам Восточного партнерства (Молдове, Беларуси, Украине, Армении, Грузии и Азербайджане) 140 миллионов евро для борьбы с пандемией. Комиссия намерена перераспределить 700 миллионов евро для смягчения экономических и социальных последствий кризиса.

Кроме того, молдавские власти к настоящему моменту ведут переговоры с руководством Международного валютного фонда о выделении посредством Механизма ускоренного кредитования и Инструмента для ускоренного финансирования 117 миллионов долларов.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 4 смерти (в том числе одна в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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