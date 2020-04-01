09:48 01 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD18.23
  • RUB0.23
  • RON4.14
  • UAH0.66
Поиск
Срочно:
Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами

Швейцария и ПРООН передали Молдове первую партию гуманитарной помощи

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (425)
196 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200401/29722274/shveytsariya-i-proon-peredali-moldove-pervuyu-partiyu-gumanitarnoy-pomoschi.html

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству вместе с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) передали Молдове первую партию медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Общая стоимость выделенной помощи составляет 200 тысяч долларов. В нее входят средства личной защиты, которые должны использовать врачи первой линии. Помощь распределят между молдавскими медицинскими учреждениями.

Самолет
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдову прибыла гуманитарная помощь от России — тесты на коронавирус

"Средства личной защиты помогут медикам первой линии выполнять работу по локализации и уничтожению вируса. Мы очень благодарны им за эту работу", - заявила глава регионального бюро агентства Каролин Тиссо.

Руководитель представительства ПРООН в Молдове Дима Аль-Хатиб, в свою очередь, отметил, что организация поддерживает республику в борьбе с распространением коронавируса.

"Мы тесно сотрудничаем с властями Молдовы для разработки стратегии восстановления страны в долгосрочной перспективе, чтобы защитить граждан и экономику", - подчеркнул Аль-Хатиб.

На прошлой неделе в Молдову также прибыла гуманитарная помощь от России. Речь идет о десяти тысячах тест-систем для диагностики коронавируса.

Подготовка к саммиту ЕС в Брюсселе
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Европейская комиссия окажет Молдове помощь в борьбе с пандемией
Во вторник глава молдавского кабмина Ион Кику сообщил, что Еврокомиссия выделит странам Восточного партнерства (Молдове, Беларуси, Украине, Армении, Грузии и Азербайджане) 140 миллионов евро для борьбы с пандемией. Комиссия намерена перераспределить 700 миллионов евро для смягчения экономических и социальных последствий кризиса.

Кроме того, молдавские власти к настоящему моменту ведут переговоры с руководством Международного валютного фонда о выделении посредством Механизма ускоренного кредитования и Инструмента для ускоренного финансирования 117 миллионов долларов.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 4 смерти (в том числе одна в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (425)

По теме

На пользу Кишиневу - добровольцы борются с распространением коронавируса
Минздрав представил обновленные данные по ситуации с коронавирусом
Молдова обсудит с МВФ выделение средств на борьбу с коронавирусом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Московский проспект пуст
Вторая неделя режима ЧП в Молдове – в Кишиневе тишина и порядок
Россия доставила в Италию 30 аппаратов ИВЛ
Россия доставила в Италию 30 аппаратов ИВЛ - видео
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться