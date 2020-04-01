Погодные рекорды Молдовы 1 апреля

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Самый холодный день 1 апреля на территории Молдовы наблюдался более века назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, самое холодное 1 апреля наступило в 1908 году. Тогда температура воздуха опустилась до отметки – 4,5 градуса по Цельсию.
А температурный максимум был зарегистрирован в 1947 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +25,1 градуса.
Таким образом разница между предельными значениями составила 29,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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