Погодные рекорды Молдовы 1 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Самый холодный день 1 апреля на территории Молдовы наблюдался более века назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, самое холодное 1 апреля наступило в 1908 году. Тогда температура воздуха опустилась до отметки – 4,5 градуса по Цельсию.

А температурный максимум был зарегистрирован в 1947 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +25,1 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями составила 29,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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