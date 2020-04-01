Кишиневская примэрия открыла приют для бездомных на период ЧП

Приют для бездомных начинает работу 1 апреля и будет открыт до 15 мая. Но в зависимости от развития ситуации период его работы может быть продлен.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. В примэрии Кишинева заявили, что открытие приюта входит в список мер принятых для мониторинга и недопущения распространения вируса среди бездомных.

Таким образом, с 1 апреля по 15 мая лица без определенного места жительства смогут воспользоваться ночлегом в центре по размещению бездомных, который расположен на ул. Халтей, 2. Приют будет работать круглосуточно, семь дней в неделю. Соответствующее решение было подписано градоначальником.

"Мера была принята в целях предотвращения распространения коронавируса среди бездомных", - заявили в городской администрации.

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В примэрии уточнили, что центр по размещению бездомных обеспечен всем необходимым, а в зависимости от развития эпидемиологической ситуации работа приюта может быть продлена.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, вторая, работник скорой помощи, - 27 марта, а еще один пациент, мужчина, умер 31 марта. В Приднестровье сообщили о смерти 55-летней тираспольчанки - анализ на COVID-19 был готов уже после того, как она скончалась.

В Молдове зафиксированы и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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