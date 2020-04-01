Как в Молдове проведут Пасхальную службу в условиях пандемии

Приближаются пасхальные праздники, но в Молдове продолжает действовать режим чрезвычайного положения. Ограничения распространяются в том числе и на посещение церковных служб.

КИШИНЕВ, 1 апр - Sputnik. Если к празднованию Пасхи в Молдове не решится вопрос с пандемией, то священники будут проводить службу в церкви, а верующим будет рекомендовано посмотреть трансляцию дома. Об этом заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова министр внутренних дел Павел Войку.

"Будем следить за развитием ситуации. Если не будет ухудшения, тогда, возможно, сделают некоторые послабления. Может, к тому времени порекомендуем просто носить перчатки, защитные маски, а также присутствовать на службе во дворе храма, а не в помещении. Но все зависит от ситуации с пандемией", - отметил Войку.

Глава МВД допускает и то, что многие верующие захотят присутствовать на литургии, даже если все запреты останутся в силе.

"Граждане могут все равно пойти. Возможно, будет не совсем корректным штрафовать всех направо и налево. Мы будем обращаться к людям с рекомендациями. Мы понимаем, насколько важно верующим побывать на службе. Священники тоже не могут людям запретить. Мы будем действовать по ситуации", - пояснил министр.

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По словам министра, собеседники пришли к тому, что священники могут продолжать проводить службы. Но внутри церкви в это время могут находиться только сам священник и другие служители.

"Мы проследили за тем, как эти службы проходят. В 324 церквях эти рекомендации не соблюдали. Мы равны перед законом, в том числе и представители церкви", - подчеркнул Войку.

Что касается Радоницы, глава МВД считает, что гражданам лучше будет воздержаться от посещения кладбища в эти дни.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 4 смерти (в том числе одна в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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