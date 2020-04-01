В полиции представили новую систему мониторинга зараженных коронавирусом

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Разработанный правоохранительными органами механизм должен значительно облегчить работу полиции по контролю за передвижениями инфицированных граждан либо тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции. В Генинспекторате полиции (ГИП) представили систему в среду.

"Мы разработали интерактивную карту, отражающую данные по гражданам, у которых подозревается заражение коронавирусом", - заявил глава центра анализа информации ГИП Ион Монтарь.

По его словам, в базу данных включены данные эпидимиологических карт, а также информация Пограничной полиции о гражданах, которые въехали на территорию страны в последнее время. Карта отражает эпидемиологическую ситуацию вплоть до масштабов одной улицы. Среди прочего, в базе указанны даже мотивы изоляции граждан, которые находятся на учете.

"С помощь этого механизма мы даже можем выяснить, откуда прибыл отдельно взятый гражданин, который должен находиться в режиме изоляции", - пояснил полицейский.

Министр внутренних дел Павел Войку пояснил, что система обладает гораздо более широкими возможностями. Однако их правоохранители продемонстрировать не могут, поскольку это касается персональных данных. Войку добавил, что к этому механизму получат доступ и врачи.

© Screenshot Privesc Eu Интерактивная карта

"В стране уже зафиксированы 353 случая заражения и свыше 20 тысяч человек изолированы. Полиции удалось проинформировать всех граждан Молдовы об опасности этого вируса", - добавил Войку.

Глава МВД призвал граждан объединить усилия для борьбы с распространением коронавируса.

"Мы пребываем в состоянии войны с невидимым врагом. Мы просим вас оставаться дома. Дайте возможность представителям власти помочь вам", - подчеркнул Войку.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 353 случая заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 4 смерти (в том числе одна в Приднестровье) и 22 случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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