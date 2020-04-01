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Генеральный инспекторат полиции.

Как изменилась криминогенная обстановка в Молдове с начала 2020 года

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200401/29735679/kak-rezhim-chp-povliyal-na-kriminogennuyu-situatsiya-v-moldove.html

Генеральный инспекторат полиции отчитался об уровне преступности в стране. Некоторые категории противоправных деяний пошли на спад, по другим был зафиксирован рост.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. По данным полиции, общее количество совершаемых преступлений за первые три месяца 2020 года сократилось на 2,15 процентов по сравнению с этим же периодом 2019 года. Об этом во время брифинга в среду заявил глава Генерального инспектората полиции Вадим Кожокару. 

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По его словам, в категории особо тяжких преступлений динамика оказалась отрицательной – их количество сократилось на 13,5 процентов. Количество тяжких преступлений выросло незначительно - на 2,19 процента, а деяний средней тяжести сократилось на 14,4 процента.

Глава молдавской полиции также подчеркнул, что на территории страны сократилось и количество ДТП. За первые три месяца текущего года произошло 397 аварий, а в 2019 году - 468. 

"Вопреки тому факту, что полицейские задействованы в мероприятиях по предотвращению распространения вируса, они продолжают выполнять свои профессиональные обязанности", - заявил Кожокару. 

Глава МВД Павел Войку, в свою очередь, заявил, что ведомство располагает всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы контролировать криминогенную обстановку, а также участвовать в управлении кризисной ситуацией.  

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© Sputnik / Rodion Proca
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17 марта в Молдове был объявлен режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. ЧП на территории всей страны продлится до 15 мая. Оно предусматривает целый ряд ограничений: режим изоляции для граждан, которые вернулись из-за рубежа, а также тех, кто контактировал с зараженными, ограничение на передвижение и т.д. К настоящему моменту, по словам министра внутренних дел, в карантине находятся 20 тысяч человек.

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