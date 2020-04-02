Самые уязвимые граждане Молдовы нуждаются в поддержке общества

КИШИНЕВ, 2 апр - Sputnik. Их называют людьми с ограниченными интеллектуальными возможностями, у них особенная жизнь, им надеется, особенно, не на что, а сегодня речь идет о том, чтобы просто выжить.

Кто помогает этим людям, кто о них заботится, как они живут в режиме чрезвычайного положения? Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала руководитель общественной организации "Speranţă şi Sănătate" Людмила Андрейчук.

— Расскажите о ситуации, которая сложилась с той категорией граждан, которым вы помогаете. Много ли у нас в Кишиневе душевно больных людей? (я не знаю, уместно ли их так называть).

— Во-первых, вы задали правильный вопрос – как называть таких людей, чтобы не ущемлять их человеческое достоинство. Во многих случаях, им неприятно, когда в репортажах на ТВ или других средствах масс-медиа, их называют handicapat, или еще как-то, даже слово инвалид не всегда приятно. Некоторые используют термин душевнобольной, вроде как звучит получше. Все же некоторые из наших бенефициаров не воспринимают себя, как инвалидов, душевнобольных, хотя и осознают, что они не такие как все. В нашей документации мы используем термин люди с ограниченными интеллектуальными возможностями (ЛОИВ), кто-то говорит люди с особыми потребностями и т.д. В повседневной работе, мы стараемся не обозначать наших подопечных какими-то ярлыками. Мы их называем воспитанники или бенефициары дневного центра, либо работники социальной кухни.

Сложившаяся ситуация застала не только нашу организацию, но и все общество врасплох. Конечно, мы сразу предприняли необходимые меры безопасности. Однако наши подопечные все равно являются самой уязвимой категорией – они могут больше всех пострадать.

Дневной центр для этих семей – это во многих случаях единственная возможность получить элементарное питание. С одной стороны, мы не можем подвергнуть опасности здоровье бенефициаров и персонала, а с другой стороны, оставаясь дома, семье очень тяжело справится с приступами агрессии, которые могут появиться у некоторых ЛОИВ, а у других нет средств для приобретения еды.

9 ЛОИВ работают на кухне и получают скромную зарплату – около 700 – 800 леев. Для них это не только очень существенный доход, но и занятость, общение, приверженность к какому-то делу – то, чего очень не хватает им. Страх остаться без зарплаты, но и без общения с друзьями и коллегами, охватил многих из них.

Официальной статистики количества этих людей, к сожалению, нет, хотя мы неоднократно, вместе с другими организациями пытаемся решить вопрос создания информационного реестра ЛОВ. По некоторым исследованиям из 180 тысяч людей с ограниченными возможностями в Молдове, более 50% - это люди с ограниченными интеллектуальными и психическими расстройствами.

— А как обстоят дела сейчас, когда распространяется коронавирус, карантин, введено ЧП? Кто и как заботится об этих людях?

— Если мы говорим в целом об этой категории, то, конечно, вся тяжесть забот падает на родителей, родственников, соседей. ЛОИВ не осознают опасностей или не могут воспринимать информацию адекватно. У многих нет даже доступа к ТВ или интернету. Есть и одинокие, без постоянного места жительства. Даже боимся представить в каком они сейчас находятся положении. В принципе и без ЧП ситуация у этой категории достаточно сложная. Даже и без рисков заражения короновирусом, у этой категории практически нет доступа к необходимым услугам.

Если говорим о наших бенефициарах, а это около 40 ЛОИВ, посещающих дневной центр, а также 20 одиноких стариков, которые получают обеды на дом, то мы, конечно, держим с ними связь, объясняем, как нужно себя вести, постоянно наблюдаем за их самочувствием, узнаем о проблемах. Работники дневного центра работают в экстренном режиме, если есть необходимость доставляют на дом горячие обеды, естественно соблюдая все меры предосторожности.

Пошла вторая неделя карантина и, в связи с очень тяжелой ситуацией некоторых наших подопечных, было принято решение, обеспечить самых уязвимых питанием, так как для них есть риск, если не заболеть коронавирусом, то получить физическое истощение от голода, либо психически-моральное истощение от нахождения в закрытом пространстве, в страхе и неопределенности. Более того, социальные работники и психолог постоянно держат связь с бенефициарами для поддержания их морального состояния, а также информирования о необходимых мерах. Также, у них есть возможность обратиться по телефону к нашему юристу (родители) в случае необходимости. Все это конечно благодаря поддержке наших партнеров, так как существование организации полностью покрывается из внешнего финансирования.

— Взаимодействуете ли вы с муниципальными властями, структурами Минздрава?

— Да, мы стараемся поддерживать связь и тесно сотрудничаем с Управлением Социальной службы, особенно нашего района Буюканы. Для властей сейчас тоже нелегкая ситуация. Они нам предложили несколько волонтеров для предоставления помощи на дому по нашему запросу.

— Хватает ли у вас необходимых средств, людей для того, чтобы оказывать помощь?

— Конечно же мы ограничены в средствах, которые нам дают иностранные доноры. Ситуация многих, если не для всех НПО, в Молдове сложна в виду отсутствия государственного финансирования. Мы очень благодарны нашим австрийским партнерам, так как нас не лишили финансирования в этот сложный период, и мы можем дать зарплату работникам (им же тоже нужно жить на что-то), но самое главное, оказать поддержку нашим бенефициарам. Мы прекрасно понимаем, что для других социально уязвимых нет даже этой поддержки.

Слава Богу, все наши бенефициары и работники здоровы, и мы стараемся держать ситуацию под контролем. По возможности администрация работает в удаленном режиме – дома – или приходят по очереди на работу. Конечно, хотелось бы вовлечение большего количества волонтеров, но пока справляемся и надеемся, что ситуация не станет критичной. Стараемся держать всех в положительном настроении и не паниковать. Вроде пока получается.

— Нужна ли вам какая-то дополнительная помощь или содействие?

— Конечно, нам необходима поддержка как материальная, так и в человеческих ресурсах. Особенно сейчас. Конечно, раньше в такой ситуации никто из нас не был, теперь всем нам приходиться находить новые методы работы. Предполагаем, что через неделю у людей будет настрой хуже из-за изоляции, но также из-за нехватки продуктов питания, лекарств, средств защиты и любая помощь будет актуальной.

Но, самая важная помощь, которую мы можем попросить через Вас, это попросить людей быть немножечко терпимее, не осуждать, когда видят необычную ситуацию на улице, а попытаться разобраться, поддержать друг друга.

Также, мы хотим обратиться к представителям медиа. Нам очень необходимо сотрудничество с медиа. Только при поддержке СМИ, мы сможем информировать наше общество, а самое главное донести до властей о том, что ЛОИВ существуют в Молдове (как и во всем мире), что они нуждаются в поддержке, в том числе на государственном уровне. Нельзя оставлять их без внимания, так как последствия могут быть плачевны. У многих НПО есть решения и хотят помочь государству. Например, если принять меры для их трудоустройства, то многие проблемы бы решились в нашем обществе.

Социальная защита не покрывает семейные расходы, а программы социальной помощи недостаточны или отсутствуют. Таким образом, до 80% наших бенефициаров живут в бедности и остаются практически без необходимой помощи. Когда родители становятся старше, сожительство становится все труднее. В результате, до 20% взрослых людей с ограниченными возможностями содержатся в учреждениях, когда их родители больше не могут позволить себе уход за ними, поскольку это единственное место, где люди с ограниченными возможностями могут получить необходимую помощь (кров, питание, медицинское обслуживание, общение и т. д.)

По официальным статистикам, около 18% (или около 33 210 человек) страдают интеллектуальными нарушениями. Тем не менее, по неофициальным данным, число людей с ограниченными умственными возможностями составляет около 100 000 человек. Даже с учетом официальной статистики, разрыв между поддержкой и потребностями очевиден: в 2015 году было 23 центра дневного ухода, 12 центров временного размещения, 38 многофункциональных центров, 6 центров социально-медицинской реабилитации и 32 центра долгосрочного размещения, которые предоставляли ежемесячно социальные услуги для 6900 взрослых семей, пожилых людей, в том числе 1100 инвалидов. Десятки тысяч людей остаются без поддержки.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK