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Глава НАОЗ выступил с уточнением о режиме карантина и самоизоляции

© Sputnik / Алексей Даничев
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200402/29740382/vrach-vystupil-s-utochneniem-o-rezhime-karantina-i-samoizolyatsii.html

По мнению главы Национального агентства общественного здоровья, не все граждане страны понимают в полной мере, что означает режим карантина, и как его нужно соблюдать.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Все граждане должны четко понимать, что означает режим карантина и самоизоляции, заявил глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ на брифинге в четверг.

По его словам, каждый житель Молдовы должен знать, находится ли его населенный пункт в режиме карантина или нет, но правило самоизоляции остается в силе для всех.

"Выход населенного пункта из карантина, как это было в районе Хынчешт, не значит, что можно часто выходить из дома и гулять", - пояснил Фуртунэ.

По его словам, люди, у которых подозревали коронавирус, должны оставаться в самоизоляции 14 дней, даже если диагноз не подтвердился. К таким мерам следует прибегать, даже если в населенном пункте, где эти граждане проживают, не был введен карантинный режим. 

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"Люди должны оставаться в это время дома в самоизоляции и предпринимать все возможное, чтобы избегать лишних контактов и не допустить распространения инфекции", - отметил Фуртунэ. 

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Он добавил, что те, кто прибыл из-за границы, должны после прибытия находиться дома те же две недели в самоизоляции. Желательно быть в изоляции и от других членов семьи.

Прохождение теста на COVID-19

"В Молдове не используются экспресс-тесты на обнаружение коронавируса. Такие тесты не используют ни госучреждения, ни частные. По информации коллег из региона, а также по другим данным они менее эффективны", - заявил глава НАОЗ.

По его словам, подобные тесты в Молдове никогда не использовали. 

Коронавирус в Молдове

На данный момент в Молдове 423 случаев заражения COVID-19. Общее число излечившихся от коронавируса достигло 23 человек. Летальных исходов пациентов с наличием этого вируса достигло 5 (в том числе 2 в Приднестровье).

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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