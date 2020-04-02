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В Молдову вернулись более двух тысяч граждан, некоторых доставили чартерами

© Sputnik / Владимир Астапкович
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200402/29741218/v-moldovu-vernulos-bolee-dvukh-tysyach-grazhdan-chast-iz-nikh-dostavili-charterami.html

В пограничную полицию продолжают поступать звонки, граждане интересуются работой контрольно-пропускных пунктов в условиях распространения COVID-19 в стране.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 3 075 человек, из них 2 145 въехали в страну. 

Генеральный инспекторат полиции
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Больше всего человек пересекали молдо-румынскую границу - 1259. Еще 484 человек прибыли в страну через восточный участок. А через КПП в Атаках в Молдову въехало 47 молдавских граждан, они вернулись из России. 

На чартерных рейсах в Молдову прилетели 402 человека из Франции. У двоих из них обнаружили повышенную температуру. Об этом сообщили в Единую службу спасения "112",  этих пассажиров срочном порядке доставили в больницу.

Все граждане, въехавшие на территорию республики, отмечают в эпидемиологическим листке, что несут персональную ответственность за нахождение в карантине, в условиях домашней самоизоляции в течение 14 дней.

Помимо этого, в пограничную полицию продолжают поступать звонки, граждане интересуются работой контрольно-пропускных пунктов в условиях распространения COVID-19 в стране.

Всего за сутки было зарегистрировано 133 обращения.

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На данный момент в Молдове подтвержден 423 случая заражения COVID-19. Пограничная полиция продолжает принимать все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции.

Согласно решению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуации, с 17 марта в республику запрещен въезд иностранных граждан. Этот запрет не касается граждан, которые имеют все необходимые документы для нахождения в Молдове. Также запрет не распространяется на водителей, осуществляющих перевозку товаров, экипажа самолетов, а также сотрудников дипломатических миссий. 

Также с 17 марта приостановлено все авиасообщение, за исключением чартерных рейсов, увтержденных Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям. 

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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