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Заседание Парламента 06/03/2020

Парламент не набрал кворум: на заседание явились всего 39 депутатов

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200402/29741550/parlament-odobril-zakon-utverzhdennyy-pravitelstvom.html

Оппозиции не удалось заслушать законопроект, одобренный правительством в среду, так как большинство депутатов не пришли на заседание.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Ни одна из оппозиционных фракций, по всей видимости, не выдвинет вотума недоверия кабинету министров Иона Кику. Поэтому, по истечению трёх дней поправки правительства будут считаться одобренными.

Заседание кабинета министров РМ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Таким образом, заседание, на котором Кику должен был представить законопроект, оказалось сорванным. На него явились всего 39 депутатов. В этой связи председателю кабмина пришлось выступить в парламентском пресс-центре. Тем не менее, ни одна из парламентских оппозиционных партий не выразила инициативу о вотуме недоверия кабинету министров. 

В среду кабмин утвердил под собственную ответственность проект поправок, которые предусматривает меры, касающиеся социальной поддержки граждан, по поддержке предпринимательской деятельности и изменению ряда законов для того, чтобы улучшить налогово-бюджетное законодательство.

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