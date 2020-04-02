Парламент не набрал кворум: на заседание явились всего 39 депутатов

Оппозиции не удалось заслушать законопроект, одобренный правительством в среду, так как большинство депутатов не пришли на заседание.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Ни одна из оппозиционных фракций, по всей видимости, не выдвинет вотума недоверия кабинету министров Иона Кику. Поэтому, по истечению трёх дней поправки правительства будут считаться одобренными.

Таким образом, заседание, на котором Кику должен был представить законопроект, оказалось сорванным. На него явились всего 39 депутатов. В этой связи председателю кабмина пришлось выступить в парламентском пресс-центре. Тем не менее, ни одна из парламентских оппозиционных партий не выразила инициативу о вотуме недоверия кабинету министров.

В среду кабмин утвердил под собственную ответственность проект поправок, которые предусматривает меры, касающиеся социальной поддержки граждан, по поддержке предпринимательской деятельности и изменению ряда законов для того, чтобы улучшить налогово-бюджетное законодательство.

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