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Примэрия Кишинева

Работники мэрии, участвующие в борьбе с COVID-19, получают бесплатно молоко

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200402/29742780/rabotniki-merii-uchastvuyuschie-v-borbe-s-COVID-19-poluchayut-besplatno-moloko.html

Сотрудникам примарии, которые задействованы в процессе борьбы с распространением коронавируса, производители молочных продуктов выделяют по пол-литра молока ежедневно.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Для борьбы с COVID – 19 столичная администрация задействовала около тысячи сотрудников. Об этом в соцсетях написал примар Кишинева Ион Чебан.

Примар Кишинева Ион Чебан.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Примэрия Кишинева учреждает кризисную ячейку для борьбы с коронавирусом

"Ежедневно 725 человек получают по 0,5 л молока. Это сотрудники муниципальных предприятий, которые проводят работы по уборке и дезинфекции города. Молоко они будут получать в течение всего периода чрезвычайной ситуации", - написал Чебан.

По словам градоначальника, с этой инициативой выступила Ассоциация производителей молока. 

"За что я им благодарен. Кроме того, благодарю всех сотрудников подразделений, которые, подвергая себя риску, идут на работу и делают все для минимизации числа заболевших коронавирусом", - написал Чебан.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

К настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Республике Молдова достигло 423 человек, вылечившихся - 23.

Болезнь унесла жизни пятерых людей на обоих берегах Днестра. 

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