Режим для всех: как изменилась работа адвокатов в условиях ЧП

В период чрезвычайного положения судебное производство в Молдове фактически перестало работать. Большинство дел будь то гражданские или уголовные оказались заморожены.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Собеседники Sputnik Молдова, столичные адвокаты, рассказали, как сильно изменилась и пострадала их деятельность в условиях режима ЧП.

"В связи с постановлением ВСМ, судебные инстанции фактически не проводят заседания, за исключением тех, которые связанны с предварительными арестами или связанных с насилием в семье", - заявил адвокат Иван Черга.

Решение Высшего совета магистратуры, напомним, предусматривает рассмотрение только экстренных дел. Таких, как например, вопросы о применении предварительных мер пресечения в отношении подозреваемых или подсудимых.

"Частота требований прокуроров по арестам фактически не изменилась. Но вспомним эпизод с Цуцу, наверное есть "особенные" случаи, когда государство ставит превыше человеческую жизнь для "отдельных" лиц", - добавил судебный защитник.

При этом, по его словам, контакты с клиентами сведены к минимуму.

"В основном работа адвоката с клиентами происходит дистанционно, по телефону. В связи с переносом заседаний, нет смысла явки сторон и адвокатов. Все слушания переносятся на май, за исключением вышеперечисленных процессов. Естественно сократились обращения клиентов, соответственно и доходы упали", - заключил он.

Другая собеседница Sputnik Молдова, адвокат Виктория Гамурарь, отметила, что судебные заседание фактически свелись на нет:

"У меня сократилось количество работы. Практически нет судебных заседаний, за исключением тех, которые касаются продления предварительного ареста. Есть, конечно, еще и гражданские дела, но они проходят по упрощённой процедуре, без участия сторон. Сейчас у меня нет никаких дел, ни в инстанциях, ни прокуратуре, ни в полиции".

В марте Союз адвокатов выступил с обращением к высшему руководству страны. В нем они запросили сократить подоходный налог с 18 до 12 процентов и приостановить расчет пени за просроченные выплаты в бюджет соцстрахования. Также судебные адвокаты попросили введение со дня объявления режима чрезвычайного положения пособия для тех судебных защитников, у кого на иждивении находятся дети до 10 лет, в связи с тем, что образовательный процесс приостановлен до 15 мая.

Адвокаты, кроме того, попросили в отступление от норм системы публичного страхования установить на весь период действия режима ЧП упрощенный механизм получения компенсаций за временную потерю работы. Норма, по просьбе союза, должна действовать еще полгода после прекращения режима ЧП.

Тем не менее, в Союзе заверил граждан, что судебные защитники продолжат выполнять свои обязанности для защиты фундаментальных прав человека.

На прошлой неделе премьер-министр Ион Кику заявил, что адвокаты обязаны продолжать работать с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Он подчеркнул, что это требование будет распространяться также на нотариусов и судебных приставов.

"Несоблюдение обязательств будет восприниматься, как дисциплинарный проступок. Это наказывается вплоть до отзыва лицензии", - заявил после заседания кабмина Кику.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 505 случаев заболевания COVID-19. В республике зафиксированы 6 смертей пациентов с коронавирусом (в том числе две в Приднестровье) и 25 случаев выздоровления от COVID-19.

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