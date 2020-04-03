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Igor Dodon

Додон о судьбе кредита РФ: 200 миллионов переведут нам в ближайшем будущем

© Photo : Miroslav Rotari.
В Молдове
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22110
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200403/29754605/dodon-o-sudbe-kredita-rf-200-millionov-perevedut-nam-v-blizhayshem-buduschem.html

Средства, предусмотренные для Молдовы, были включены в государственный бюджет РФ, далее договор должен быть утверждён правительством России.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Президент Игорь Додон рассказал о судьбе российского кредита. По его словам, с учетом кризиса, деньги могут быть направлены и на другие цель.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
Кику: договоренность с РФ о кредите в 500 миллионов скоро будет достигнута

"Кредит для Молдовы был включен в государственный бюджет Российской Федерации. Далее соглашение о займе должно быть одобрено правительством РФ. Думаю, 200 миллионов скоро будут нам выделены", - рассказал глава государства, отвечая на вопрос Sputnik Молдова.

По словам Додона, договор о кредите предусматривает, на какие цели должны быть выделены средства, но, продолжил президент, они будут потрачены и для решения других проблем, нежели инфраструктурных.  

Глава государства поблагодарил российские власти за то, что они не отказали в выдачи займа.

"Они могли нам отказать, но не сделали этого. Несколько дней назад мы говорили с Дмитрием Козаком. Он мне сказал следующее: "как и обещали, мы сдержим слово", - добавил Додон.

Глава республики обратился также и к западным партнерам с просьбой помочь Молдове.

"Я знаю, что европейские партнеры открыты для помощи стран Восточного партнерства. Наши партнеры из России, Китая и Швейцарии продолжают помогать нам, чтобы мы вышли из этого кризиса с наименьшими потерями", - подчеркнул президент.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Кику: на этой неделе правительство подпишет с Россией соглашение о кредите

В прошлом году премьер Ион Кику по итогам своего визита в Москву сообщил, что молдавской делегации удалось договориться с российской стороной о получении кредита на сумму в 500 миллионов долларов. 

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