Додон о судьбе кредита РФ: 200 миллионов переведут нам в ближайшем будущем

Средства, предусмотренные для Молдовы, были включены в государственный бюджет РФ, далее договор должен быть утверждён правительством России.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Президент Игорь Додон рассказал о судьбе российского кредита. По его словам, с учетом кризиса, деньги могут быть направлены и на другие цель.

"Кредит для Молдовы был включен в государственный бюджет Российской Федерации. Далее соглашение о займе должно быть одобрено правительством РФ. Думаю, 200 миллионов скоро будут нам выделены", - рассказал глава государства, отвечая на вопрос Sputnik Молдова.

По словам Додона, договор о кредите предусматривает, на какие цели должны быть выделены средства, но, продолжил президент, они будут потрачены и для решения других проблем, нежели инфраструктурных.

Глава государства поблагодарил российские власти за то, что они не отказали в выдачи займа.

"Они могли нам отказать, но не сделали этого. Несколько дней назад мы говорили с Дмитрием Козаком. Он мне сказал следующее: "как и обещали, мы сдержим слово", - добавил Додон.

Глава республики обратился также и к западным партнерам с просьбой помочь Молдове.

"Я знаю, что европейские партнеры открыты для помощи стран Восточного партнерства. Наши партнеры из России, Китая и Швейцарии продолжают помогать нам, чтобы мы вышли из этого кризиса с наименьшими потерями", - подчеркнул президент.

В прошлом году премьер Ион Кику по итогам своего визита в Москву сообщил, что молдавской делегации удалось договориться с российской стороной о получении кредита на сумму в 500 миллионов долларов.

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