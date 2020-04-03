Глава МИДЕИ рассказал о процессе возвращения молдавских граждан на родину

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В период с 6 по 19 апреля в Кишинев из Европы будут совершенны 14 авиарейсов. Чартеры доставят наших сограждан в Молдову. Об этом во время брифинга в пятницу заявил глава Министерства иностранных дел и европейской Олег Цуля.

"Помощь этой категории граждан является целью МИДЕИ. Благодаря усилиям молдавских дипломатов в период с 15 марта до 2 апреля нам удалось вернуть на родину 4,8 тысяч граждан Молдовы", - заявил глава МИДЕИ.

По словам министра иностранных дел, в период с 6 по 12 апреля в Кишинев прибудут чартеры из Франкфурта, Лиссабона, Мадрида, Брюсселя, Варшавы, Дублина, Лондона с молдавскими гражданами на борту. В период с 13 по 19 апреля – из Амстердама, Венеции, Парижа, Берлина, Рима, Лондона и Праги. Цуля подчеркнул, что этот график был одобрен 2 апреля Комиссией по чрезвычайным ситуациям.

"Он учитывает собранную молдавскими дипмиссиями информацию. Рейсы будут выполнятся из тех стран, откуда наши граждане еще не прибывали. Списки пассажиров составляются исключительно нашими дипломатическими миссиями", - добавил Цуля.

Глава МИДЕИ подчеркнул, при формировании списков в приоритете будут граждане с детьми, студенты либо те, кто находился за границей на лечении. Они будут отобраны, а затем с ними свяжется дипмиссия, чтобы проинформировать о способе покупке билета. По словам Цули, посольства продолжают собирать информацию о наших согражданах, находящихся за границей. Чтобы встать в очередь, уроженцы Молдовы должны заполнить анкету, которые размещены на страницах посольств и консульств в соцсетях.

Министр иностранных дел также рассказал о судьбе граждан республики, застрявших в Праге:

"Мы уже обсудили этот вопрос с министром иностранных дел Чехии и нашим посольством, что найти пути решения, как вызволить тех, кто оказался заблокирован в аэропорту".

Коронавирус в Молдове

На данный момент в стране 505 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровело 26 человек. Летальных исходов шесть (включая данные в Приднестровье).

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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