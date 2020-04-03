Власти выделят около миллиарда леев на поддержку граждан и бизнеса

Государственный бюджет будет скорректирован в ближайшие несколько дней, а общая сумма, которую планируется выделить на поддержку населения и предпринимателей, составляет 920 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Перечень механизмов, призванных облегчить жизнь жителей страны на период чрезвычайного положения представил в пятницу глава Минфина, вице-премьер Серджиу Пушкуца.

По его словам, 1 апреля правительство утвердило пакет мер для поддержки граждан и отечественного бизнеса. Пушкуца рассказал, что для внедрения этих механизмов необходимо выделить из бюджета 920 миллионов леев. Главный финансовый документ страны скорректирован в ближайшие несколько дней.

В частности, министр отметил, что речь идет об увеличении пособия по безработице. Те граждане, которые к настоящему моменту получают меньше 2775 леев, получат разницу. Кроме того, финансовую помощь будут получать даже те жители страны, которые не подпадают под критерии, необходимые для получения пособия.

В Минфине предусмотрели и соцпомощь для неблагополучных семей. Будет увеличен минимальный гарантированный доход с 1107 до 1300 леев на период действия режима чрезвычайного положения, также увеличится пособие на ребенка до 975 леев.

Ведомство намеренно субсидировать расходы хозяйствующих субъектов в части выплат зарплат сотрудникам. Проект, утвержденный правительством, предусматривает освобождение от уплаты налогов владельцев патентов и возвращение им в полном объёме социальных взносов.

Власти решили отсрочить до 25 июля выплаты местных сборов для хозяйствующих субъектов, которые временно прекратили свою деятельность в соответствии с распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Проект содержит и другие меры по упрощению декларирования и выплат налогов, сборов и взносов. Предложения, которые отражены в проекте, призваны смягчить негативные последствия от распространения COVID-19", - заявил вице-премьер.

В то же время, правительство выступило с предложением оптимизировать налогообложение в сфере использования природных ресурсов. Глава Минфина считает, что это приведет к повышению доходов местных публичных властей на 20 миллионов леев. Иными словами, они вырастут вдвое.

"Это сбалансирует налоговое бремя и оптимизирует налоговую систему, как на уровне политик, так и на уровне налогоплательщиков", - подчеркнул он.

Меры, представленные министерством финансов, были одобрены правительством под собственную ответственность в среду. Они были утверждены на фоне действия режима чрезвычайного положения, которое предварительно продлится до 15 мая в связи с распространением коронавируса в Молдове.

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