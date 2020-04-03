Власти объяснили, как граждане могут вернутся на родину из-за рубежа

Орган гражданской авиации (ОГА) опубликовал генеральный график чартеров. Детали авиарейса – день и время вылета, стоимость билета – будут опубликованы авиакомпаниями.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям санкционировала 14 авиарейсов, которые должны вернуть наших сограждан в Молдову.

В период с 6 по 12 апреля будут совершенны рейсы из следующих городов: Франкфурт, Лиссабон, Мадрид, Брюссель, Варшава, Дублин, Лондон.

В период с 13 по 19 апреля: Амстердам, Венеция, Париж, Берлин, Рим, Лондон, Прага.

"Согласно процедуре, установленной Комиссией по чрезвычайным ситуациям, (…) приоритетом при отборе будут обладать студенты, граждане, находящиеся в затруднительном положении и те, которые находятся на лечении", - заявили в ведомстве.

В ОГА подчеркнули, что право на доставку молдавских граждан получили две авиакомпании: Air Moldova Flyone . На официальных страницах организаций будут опубликованы детали полета: день и время вылета, стоимость билета. В ведомстве уточнили, что приобрести билет смогут только те граждане, которые предварительно зарегистрировались в списках на специальных страницах, размещенных в соцсетях дипломатическими миссиями и консульствами. С перечнем контактов дипслужб можно ознакомится здесь

В Органе гражданской авиации также сообщили, что уроженцы Молдовы, пребывающие в стране, с которой у республики не налажены дипломатические связи, должны связаться с ближайшими консульством или дипслужбой для консультаций.

В пятницу глава МИДЕИ Олег Цуля заявил, что в период с 15 марта до 2 апреля благодаря усилиям молдавских дипмиссий внешнеполитическому ведомству удалось вернуть на родину 4,8 тысячи граждан. В марте Молдова приостановила коммерческое авиасообщение на период действия режима чрезвычайного положения.

Коронавирус в Молдове

На данный момент в стране 505 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровело 26 человек. Летальных исходов шесть (включая данные в Приднестровье).

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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