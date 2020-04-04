В Молдове проходит массовая добровольная акция в помощь врачам

Отечественные производители меда стали одними из тех, кто включился в мероприятия по оказанию помощи медикам, работающим в опасных условиях борьбы с коронавирусом.

Радует, что в это тяжелое время, когда многие граждане нуждаются в помощи, мы видим в нашем обществе проявление лучших человеческих качеств – солидарность, стремление помочь тем, кто нуждается. Желание оказать помощь появилось, когда стало понятно, что распространение коронавируса – дело серьезное, и от этой проблемы просто так не отмахнуться, к тому же ресурсы государства ограничены. Хорошо, что на помощь в трудную минуту пришли наши граждане, которые живут и работают в Молдове. Теперь уже трудно выявить тех людей, по чьей инициативе начались акции в поддержку врачей, на плечи которых сегодня легла основная тяжесть борьбы с коронавирусом. К тому же врачи, сами находятся в опасной зоне риска заразиться.

Инициативы помощи врачам слились воедино. Несколько организаций, среди которых – Regina Naturii, Asociatiei Apis Mellifera (Ассоциация производителей меда Калараша), Aromeda, - оперативно собрали и доставили в больницы города несколько сот килограммов натурального меда – продукта исключительно важного для здоровья, а также чай из натуральных трав. Натурпродукты были отправлены в Клиническую Инфекционную Больницу имени Тома Чорбэ, Муниципальную клиническую больницу Св. Архангела Михаила, Муниципальную детскую клиническую инфекционную больницу.

© Photo : Никонор Негру Добровольцы привезли мед в больницу

На этом организаторы акции не собираются останавливаться. Кроме меда будут осуществляться поставки и других необходимых продуктов. Конечно, эта помощь вряд ли может решить все проблемы, но, если бы каждый внес свою небольшую лепту, картина по всей Молдове была бы иной. Именно такая консолидация здоровых, адекватных, отзывчивых людей дает надежду всем нам, на то, что мы можем в кратчайшие сроки восстановить нормальную жизнь, строить достойное общество и процветающую страну.

Эта история стала поводом, чтобы узнать, как сегодня, в трудные времена, живут наши пчеловоды. Корреспондент Sputnik Молдова поговорил с генеральным директором Regina Naturii Никонором Негру.

© Photo : Никонор Негру Никонор Негру

— Как обстоят дела с производством меда у вас, с какими проблемами сталкивается пчеловодство?

— Непосредственно о производстве меда пока рано говорить. Идет подготовка пчелиных семей и пасек к сбору меда. Пчелиные семьи после зимы здоровы, процент потери пчелиных семей очень низкий, и это радует.

Проблемы есть всегда, но этот год особенный. То, что было до сих пор, оказалось ничтожным по сравнению с тем, что произошло и ожидает нас в этом году. А именно, и в первую очередь – неизвестность – со всех точек зрения. Можно только предположить, что введенные ограничения приведут к сокращению всех производств, включая и пчеловодство. Поэтому будут проблемы с продажами и с расчетами за поставленную продукцию.

— Получаете ли вы помощь от государства?

— Помощь предусмотрена, и частично пчеловоды ее получают. Как раз сегодня были обсуждения на заседании Общества экспортеров пчеловодческих продуктов (ОЭППМ). Обсуждали, в том числе и условия государственного субсидирования только пчеловодов, которые зарегистрировали свою деятельность, в определенную юридическую форму деятельности (ООО, фермерское хозяйство или индивидуальный предприниматель).

Проблема заключается в том, что государство не меняет некоторые свои условия, а пчеловоды не хотят регистрироваться. В результате, страдают все. Пчеловодство не развивается, а государство не получает те налоги, которые могло бы получить от развитого пчеловодства. ОЭППМ предстоит изучить глубже этот вопрос и внести свои предложения по выходу из ситуации.

— Можно ли подробнее рассказать о качестве производимого в вашем регионе меда. Не используются ли какие-то биологические добавки и т.п. при производстве меда?

— Наш мед качественный и очень вкусный, без каких-либо добавок. Это не наше мнение, а результаты лабораторных анализов и мнение зарубежных переработчиков, которые говорят нам, что им нужен наш мед для придания вкусовых качеств медам из других стран.

Эти выводы подтверждают наши сограждане, которые вынуждены работать за границей и имеют возможность сравнить наш мед с тем, что продается там. Сожалеем о том, что европейский потребитель не имеет возможности потреблять наш мед в чистом виде и оценить его достоинства. Это связано с тем, что экспорт осуществляется оптовыми поставками, в бочках, а не в красивых стеклянных баночках.

— Много ли некачественного меда на рынке РМ?

— Пчеловоды, переработчики и экспортеры меда заинтересованы в продаже натурального, качественного меда. От этого зависит их дальнейшая деятельность и даже судьба, как пчеловода или переработчика меда. Поэтому то, что продают пчеловоды непосредственно своим покупателям и переработчики меда через торговые сети, соответствует всем стандартам качества.

К сожалению, есть посредники, которые закупают мед у пчеловодов и продают его, как от своей пасеки. Среди них есть разные нечестные люди, которые и портят статистику качественного меда. Магазины принимают на реализацию только мед, который сопровождается документами качества на основе лабораторных анализов.

— Сколько должен каждый человек употреблять меда в день?

— Есть разные рекомендации по этому поводу – 30, 50, 100 г. в день. Но мы считаем оптимальными рекомендации потребления меда в зависимости от веса человека, а именно - 1 грамм меда на 1 кг. веса. Впрочем, каждый должен сам определять свою норму.

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