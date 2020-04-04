Ситуация на границе: за сутки её пересекли свыше двух тысяч человек

Все лица, которые пересекли границу были обследованы. Также были составлены 1944 эпидемиологические карты.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Молдо-украинская граница была пересечена 474 раза, а молдо-румынская 1944 р- за последние 24 часа. Еще 299 человек прибыли в страну через аэропорт. Пограничная полиция также зафиксировала целый ряд нарушений. Об этом сообщили в ведомстве.

Таким образом, правоохранители установили четыре эпизода нарушения режима пограничной зоны и четыре эпизода нарушения специального режима в условиях ЧП. Все лица, которые пересекли границу были обследованы. Также были составлены 1944 эпидемиологические карты.

В пограничной полиции уточнили, что были усилены меры, направленные на снижение риска распространения коронавируса. Среди них, обследование всех лиц, прибывающих в страну, выявление тех, у кого есть симптомы, связанные с коронавирусом, а также их изоляция.

У всех лиц, пересекающих государственную границу, измеряют температуру. Они, кроме того, обязаны правильно заполнить эпидемиологическую карту и подписать декларацию о режиме самоизоляции. В этом смысле сотрудники пограничной полиции информируют их о штрафах за несоблюдение профилактики коронавируса.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. На утро 4 апреля зарегистрирован 591 случай заболевания коронавирусом. Из них 67 человек в тяжелом состоянии, 209 средней тяжести и 243 в удовлетворительном состоянии. Количество летальных исходов увеличилось до 9. Выздоровели 26 человек.

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