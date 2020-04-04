Режим ЧП: последние решения Комиссии по чрезвычайной ситуации

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Комиссия обязала Компанию медицинского страхования в срочном порядке докупить тесты для диагностики COVID–19.

Таким образом, глава Минздрава проинформировала членов комиссии об уровне оснащения медицинских учреждений. Глава МИДЕИ Олег Цуля, в свою очередь, рассказал о процессе возвращения молдавских граждан на родину. Так, в комиссии был одобрен график полетов чартерных рейсов на ближайшие две недели. Он был опубликован на сайте Органа гражданской авиации (ОГА). Ведомство, в свою очередь, предоставило информацию о предпринятых действиях, чтобы обеспечить возвращение граждан Молдовы в страну.

Решение комиссии, кроме того, обязывает жителей республики, которые пересекли государственную границу, подписать под собственную ответственность декларацию о приобретении медицинского полиса на 2020 год.

Распоряжение органа коснулось и целого ряда государственных предприятий и акционерных обществ. Так, Moldova–Gaz и Chișinău–Gaz должны бесплатно обеспечить поставку природного газа центру приема пациентов с COVID-19 в Кишиневе.

Кроме того, Компания медицинского страхования в срочном порядке должна закупить новую партию тестов для диагностики COVID–19. На эти цели будут выделены 35 миллионов леев.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. На утро 4 апреля зарегистрирован 591 случай заболевания коронавирусом. Из них 67 человек в тяжелом состоянии, 209 средней тяжести и 243 в удовлетворительном состоянии. Количество летальных исходов увеличилось до 9. Выздоровели 26 человек.

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