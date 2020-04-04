13:39 04 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD18.43
  • RUB0.23
  • RON4.17
  • UAH0.67
Поиск
Лаборант хранит образцы на скрининг-диске COVID-19

Режим ЧП: последние решения Комиссии по чрезвычайной ситуации

© AFP 2019 / PASCAL GUYOT
В Молдове
Получить короткую ссылку
71610
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200404/29764572/rezhim-chp-poslednie-resheniya-komissii-po-chs-.html

В пятницу вечером Комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила новый пакет мер по противодействию распространению коронавируса.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Комиссия обязала Компанию медицинского страхования в срочном порядке докупить тесты для диагностики COVID–19.

Министерство финансов.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Власти выделят около миллиарда леев на поддержку граждан и бизнеса

Таким образом, глава Минздрава проинформировала членов комиссии об уровне оснащения медицинских учреждений. Глава МИДЕИ Олег Цуля, в свою очередь, рассказал о процессе возвращения молдавских граждан на родину. Так, в комиссии был одобрен график полетов чартерных рейсов на ближайшие две недели. Он был опубликован на сайте Органа гражданской авиации (ОГА). Ведомство, в свою очередь, предоставило информацию о предпринятых действиях, чтобы обеспечить возвращение граждан Молдовы в страну.

Решение комиссии, кроме того, обязывает жителей республики, которые пересекли государственную границу, подписать под собственную ответственность декларацию о приобретении медицинского полиса на 2020 год.

Распоряжение органа коснулось и целого ряда государственных предприятий и акционерных обществ. Так, Moldova–Gaz и Chișinău–Gaz должны бесплатно обеспечить поставку природного газа центру приема пациентов с COVID-19 в Кишиневе.

Кроме того, Компания медицинского страхования в срочном порядке должна закупить новую партию тестов для диагностики COVID–19. На эти цели будут выделены 35 миллионов леев.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. На утро 4 апреля зарегистрирован 591 случай заболевания коронавирусом. Из них 67 человек в тяжелом состоянии, 209 средней тяжести и 243 в удовлетворительном состоянии. Количество летальных исходов увеличилось до 9. Выздоровели 26 человек.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

 

По теме

Режим для всех: как изменилась работа адвокатов в условиях ЧП
Число погибших от коронавируса в Молдове увеличилось до девяти
Экономика Молдовы – что будет после отмены ЧП


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как остановить коронавирус: пять главных советов.
Как остановить COVID-19: пять самых эффективных способов борьбы с пандемией
Трамп о российской помощи США: Красивый жест Путина.
Трамп о российской помощи США: "Красивый жест Путина"
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться