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Примар Кишинева Ион Чебан.

Мэр Кишинева отчитался о ремонте тротуаров в городе

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200404/29764700/primar-otchitalsya-o-remonte-trotuarov-v-stolitse.html

Несмотря на действие режима чрезвычайного положения, муниципальные службы продолжают выполнять свою работу.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. В субботу продолжились работы по ремонту столичных улиц. Об этом в соцсетях написал примар Кишинева Ион Чебан.  

Помещения подземных переходов в Кишиневе начинают освобождать от торговых точек, многие из которых располагались там незаконно.
© Photo : Facebook / Ion Ceban
От слов - к делу: в Кишиневе начался ремонт подземных переходов

"В столице проводится ремонт многих тротуаров. Работники соблюдают все правила и нормы защиты, рекомендованные специалистами", - написал в соцсетях градоначальник. 

По его словам, к настоящему момент проводятся работы, начатые в прошлом году на тротуарах улиц Зелинского и Михаил Садовяну. Кроме того, ремонтируются тротуары на ул. Ион Инкулец, Николае Тестемицану и ул. Ион Пеливан, Мирон Костин, а также на Московском проспекте в секторе Рышкановка.

"Накануне был завершен ремонт двора на площади 1600 квадратных метров по адресу ул. Каля Ешилор, 16/3, стоимость работ составила 800 тыс. леев, - они были выделены из муниципального бюджета", - подчеркнул Чебан. 

В итоге глава столичной администрации подчеркнул, что несмотря на действие режима ЧП, в столице запускается много проектов.

 

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