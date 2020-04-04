Мэр Кишинева отчитался о ремонте тротуаров в городе

Несмотря на действие режима чрезвычайного положения, муниципальные службы продолжают выполнять свою работу.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. В субботу продолжились работы по ремонту столичных улиц. Об этом в соцсетях написал примар Кишинева Ион Чебан.

"В столице проводится ремонт многих тротуаров. Работники соблюдают все правила и нормы защиты, рекомендованные специалистами", - написал в соцсетях градоначальник.

По его словам, к настоящему момент проводятся работы, начатые в прошлом году на тротуарах улиц Зелинского и Михаил Садовяну. Кроме того, ремонтируются тротуары на ул. Ион Инкулец, Николае Тестемицану и ул. Ион Пеливан, Мирон Костин, а также на Московском проспекте в секторе Рышкановка.

"Накануне был завершен ремонт двора на площади 1600 квадратных метров по адресу ул. Каля Ешилор, 16/3, стоимость работ составила 800 тыс. леев, - они были выделены из муниципального бюджета", - подчеркнул Чебан.

В итоге глава столичной администрации подчеркнул, что несмотря на действие режима ЧП, в столице запускается много проектов.

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