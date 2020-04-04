Игорь Додон направил соболезнования председателю КНР в связи с трауром

Президент Молдовы Игорь Додон направил письмо с соболезнованиями председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с объявленным в стране днем траура по жертвам эпидемии коронавируса.

КИШИНЕВ, 4 апр - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон направил письмо с соболезнованиями председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с объявленным в стране днем траура по жертвам эпидемии коронавируса. Об этом глава республики написал в соцсетях.

"Мы проходим сложнейший для всего мира этап. Человечество столкнулось с не виданным в современности вызовом, а наши совместные усилия показывают нам, что мы можем преодолеть это только вместе, солидарно", - написал Додон в соцсетях.

В этой связи президент пожелал скорейшего выздоровления жителям Китая, заразившимся вирусом.

"Сегодня, когда руководство Китайской Народной Республики объявило день траура, мы рядом с родными и близкими пострадавших. Передаю слова нашего соболезнования и сострадания скорбящим семьям, а инфицированным в ходе этой эпидемии желаю скорейшего выздоровления", - добавил он.

От лица жителей Молдовы Додон выразил благодарность Китаю за помощь и поддержку, оказанную стране.

Ранее Госсовет КНР объявил 4 апреля днём траура по жертвам эпидемии и врачам, которые пожертвовали своей жизнью для борьбы с распространением вируса.

В субботу в Китае приспустили флаги, в том числе на территории иностранных дипмиссий, а все увеселительные общественные мероприятия отменены.

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