Несколько десятков граждан Молдовы вернулись на родину из ОАЭ

Борт вернул в Молдову туристов, сезонных рабочих и граждан, которые оказались в затруднительном положении.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Несколько десятков граждан Молдовы вернулись в страну чартерным авиарейсом из Объединенных Арабских Эмиратов, заявили в посольстве Молдовы в ОАЭ. Этот же борт доставил румынских граждан на свою родину.

В дипломатической службе отметили, что возвращение граждан Молдовы оказалось возможной благодаря совместным усилиям молдавской дипмиссии, генерального консульства Румынии, а также внешнеполитических ведомств обеих стран.

Таким образом, были возвращены туристы, сезонные рабочие, а также граждане, у которых не было реальной возможности остаться в ОАЭ.

В апреле комиссия по чрезвычайным ситуациям санкционировала 14 авиарейсов, которые доставят наших сограждан в Молдову. Таким образом, в период с 6 по 12 апреля будут совершенны рейсы из следующих городов: Франкфурт, Лиссабон, Мадрид, Брюссель, Варшава, Дублин, Лондон.

В период с 13 по 19 апреля: Амстердам, Венеция, Париж, Берлин, Рим, Лондон, Прага.

В ОГА подчеркнули, что право на возвращение молдавских граждан получили две авиакомпании: Air Moldova и Flyone. На официальных страницах организаций будут опубликованы подробности: день и время вылета, стоимость билета. В ведомстве уточнили, что приобрести билеты смогут только те граждане, которые предварительно зарегистрировались в списках на специальных страницах, размещенных в соцсетях дипломатическими миссиями и консульствами. С перечнем контактов дипслужб можно ознакомиться здесь.

В пятницу глава МИДЕИ Олег Цуля заявил, что в период с 15 марта до 2 апреля благодаря усилиям молдавских дипмиссий внешнеполитическому ведомству удалось вернуть на родину 4,8 тысячи граждан.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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