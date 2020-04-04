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Антирекорд: в Молдове выявлен 161 случай заражения коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (489)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200404/29767776/v-moldove-vyyavleny--sluchaev-zarazheniya-koronavirusa-.html

Таким образом совокупное количество инфицированных COVID-19 в Республике Молдова достигло 752 человека.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. В Молдове подтвердился еще 161 случай коронавируса нового типа. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику во время брифинга в субботу. 

"По итогам изучения результатов 681 теста, был установлен еще 161 случай заражения", - заявил премьер.   

По его словам, в 11 случаях речь идёт о занесении вируса в страну, а в остальных о внутренней передаче. Кику подчеркнул, что за субботу в Сороках были выявлены 42 эпизода заражения, в Штефан-Водэ – 30. Оба населенных пункта к настоящему моменту закрыты на карантин.

"Всего в районах Штефан-Водэ и Сорока выявлены 226 случаев. Это одна треть всех случаев заражения. В Кишиневе их 264", - добавил Кику.

Премьер подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день заражены 215 сотрудников работников системы здравоохранения. 55 процентов инфицированных приходятся на Штефан-Водэ и Сороки.

"К сожалению, сегодня были зафиксированы три смерти. Один случай в Тирасполе и два в Кишиневе. Всего умерли 12 человек", - добавил глава кабмина.    

Он отметил, что 8 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Они находятся в тяжелом состоянии здоровья.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (489)

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