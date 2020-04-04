Полная изоляция: жилой дом в столичном секторе Буюканы закрыт на карантин

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Следующие две недели жильцы дома на ул. Алба Юлия будут обязаны ежедневно информировать семейного врача о своём состоянии здоровья, заявили в претуре в субботу.
"На уровне кризисной ячейки мы приняли решение ввести режим изоляции для жителей дома, расположенного по ул. Алба Юлия. Мер была одобрена после того, как у нескольких жильцов дома была выявлен коронавирус", - подчеркнул в претуре.
Претор Буюкан Вадим Брынзанюк заявил, что это первый подобный случай в столичном секторе.
"Это первый случай введения режима карантина в жилом доме в секторе Буюканы. Это необходимая мера для предотвращения распространения вируса", - отметил претор.
Ближайшие две недели жители дома будут обязаны ежедневно информировать семейного врача о своем состоянии здоровья. В условиях режима карантина из дома имеет право выходить только один член семьи и не более, чем на полчаса.
У дома дежурит экипаж полиции.
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