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Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами

Полная изоляция: жилой дом в столичном секторе Буюканы закрыт на карантин

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200404/29769490/zhiloy-dom-raspolozheniy-v-stolichnom-sektore-buyukany-zakryt-na-karantin-.html

Это решение приняла кризисная ячейка на уровне буюканской претуры после того, как несколько жильцов оказались заражены.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Следующие две недели жильцы  дома на ул. Алба Юлия будут обязаны ежедневно информировать семейного врача о своём состоянии здоровья, заявили в претуре в субботу.

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"На уровне кризисной ячейки мы приняли решение ввести режим изоляции для жителей дома, расположенного по ул. Алба Юлия. Мер была одобрена после того, как у нескольких жильцов дома была выявлен коронавирус", - подчеркнул в претуре.

Претор Буюкан Вадим Брынзанюк заявил, что это первый подобный случай в столичном секторе.

"Это первый случай введения режима карантина в жилом доме в секторе Буюканы. Это необходимая мера для предотвращения распространения вируса", - отметил претор.

Ближайшие две недели жители дома будут обязаны ежедневно информировать семейного врача о своем состоянии здоровья. В условиях режима карантина из дома имеет право выходить только один член семьи и не более, чем на полчаса.

У дома дежурит экипаж полиции.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. 

 

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