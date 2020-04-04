Премьер Молдовы внёс ясность в вопрос о медицинском полисе

Граждане, которые вернутся в Молдову, будут обязаны приобрести медицинский полис в течение 72 часов после прибытия в страну.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Премьер-министр Ион Кику объяснил решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая касается медицинского полиса. По его словам, речь идет не об отмене обязанности приобретения документа, а лишь об отсрочке. Об этом он заявил на брифинге в субботу.

"Все граждане Молдовы в независимости от режима чрезвычайного положения обязаны купить полис медицинского страхования до 31 марта. Он должен быть у каждого гражданина", - заявил Кику. © Sputnik / Aleksei Babushkin Решено официально: названа стоимость полиса медстрахования в 2020 году

Он, коснувшись распоряжения комиссии по чрезвычайным ситуациям, подчеркнул, что суть решения сводится к следующему:

"Люди будут допущены на борт самолёта, но при въезде в страну они будут обязаны приобрести медицинский полис в течение 72 часов".

Кроме того, граждане не смогут получить пособие по безработице, пока не приобретут полис. Кику также напомнил, что люди, у которых нет соответствующего документа, за некоторые категории медицинских услуг будут платить по рыночным ценам. Это, однако, не распространяется на лечение коронавируса.

"Я думаю, это достаточные аргументы для того, чтобы граждане купили полис", - заключил он.

В пятницу комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила решения, которое предусматривает, что граждане, въезжающие в период ЧП, по прибытию должны подписать декларацию под собственную ответственность о приобретении медицинского полиса.

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