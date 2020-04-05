Реставрация парка "La izvor": примар раскрыл некоторые детали

Столичная администрация намерена выделить 4,2 миллиона леев для реконструкции фонтана в кишиневском парке "La izvor". Однако примэрия может передумать, если ситуация, связанная с распространением коронавируса, ухудшится.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Реставрация парка предусматривает не только реконструкцию фонтана, но и строительство крупного пляжного стадиона и общее благоустройство территории. Об этом в соцсетях заявил примар Кишинева Ион Чебан.

"Реконструкция этого парка является одним из моих приоритетов в этом году. Она также предусматривает размещение беговых дорожек, велодорожек и т.д.", - заявил глава кишиневской администрации.

Но, по словам Чебана, в случае если эпидемиологическая ситуация начнет ухудшаться, столичное руководство может пересмотреть своё решение.

"Мы уже заблокировали 150 миллионов леев. Другие 40 миллионов, предусмотренные для ремонта медицинских учреждений, также будут перенаправлены. Уже выделены 9 миллионов леев на различные срочные потребности муниципия. Мы в любой момент можем приостановить тендер", - подчеркнул примар.

В настоящий момент в столичном парке введутся работы по строительству пляжного стадиона. 80 процентов стоимости проекта покроет FIFA в сотрудничестве с Молдавской федерацией футбола, которая предоставит оставшиеся 20 процентов средств.

Там же примэрия Кишинева намерена обустроить 2 из 4 существующих зон парка, а касательно строительства самого стадиона уже есть решение муниципального совета Кишинева. Арена рассчитана на 1100 мест и будет передана в пользование жителям.

Возле парка, на свободном участке на улице Гидигич, рядом с футбольным клубом "Буюкань", на 1 гектаре земли будет организована общественная парковка.

Также планируется восстановить пешеходные дорожки, что обеспечит связь между 4 озерами парка общей протяженностью 7,8 километра. Появятся и дорожки для велосипедистов. В примэрии хотят, чтобы парк "La izvor" стал местом, где жители столицы будут активно заниматься спортом.

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