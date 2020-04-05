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Используемая маска лежит на земле

Еще в одном населенном пункте снимут карантин

© AFP 2019 / AL BELLO
В Молдове
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20200405/29770241/esche-v-odnom-naselennom-punkte-budet-snyat-karantin-.html

Режим карантина был установлен в Штефан-Водэ, Сороках и селе Карахасань 31 марта. Только за субботу в обоих городах были зафиксированы в общей сложности 72 случая заражения.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Если в течение ближайших нескольких дней в селе Бэлчана не будут зафиксированы случаи заражения коронавирусом, ограничительные меры будут сняты. Тем не менее, города Штефан-Водэ и Сорока, а также село Карахасань продолжат находиться на карантине. Об этом во время брифинга в субботу заявил премьер Ион Кику.

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"Режим карантина в селе София Хыншетского района был снят, потому что в течение 14 дней не было зафиксировано ни одного случая заражения. Мы рады, что эти меры сработали", - завил председатель кабмина.

Кику добавил, что если в ближайшие несколько дней не будут зафиксированы случаи инфицирования в селе Бэлчана Хынчештского района, там карантин также будет снят. При этом карантин в городе Штефан-Водэ, Сороках и селе Карахасань Штефа-Водского района продолжит действовать.

"В обоих городах мы столкнулись с настоящим "взрывом", - добавил премьер. 

Режим карантина был установлен в Штефан-Водэ, Сороках и селе Карахасань 31 марта. Только за субботу в обоих городах были зафиксированы в общей сложности 72 случая заражения. Всего районах Штефан-Водэ и Сорока заразились 226 человек – это треть от общего число инфицированных. В субботу их количество достигло 752.

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