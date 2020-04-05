Сокращение НДС для сектора HoReCa: мнение эксперта

По мнению эксперта, положительные эффекты от сокращения НДС в краткосрочной перспективе не будут заметны.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Сокращение ставки НДС на 5 процентов для гостинично-ресторанного бизнеса – мера, рассчитанная на будущее. Такое мнение высказал для Sputnik Молдова эксперт в области экономики Роман Киркэ.

Сектор HoReCa может пострадать от режима чрезвычайного положения больше всего. В этой связи правительство приняло решение сократить ставку НДС для гостинично-ресторанного бизнеса на 5 процентов – с 20 до 15.

По мнению эксперта, положительные эффекты от сокращения НДС в краткосрочной перспективе не будут заметны. Меры рассчитаны на будущее, когда режим ЧП перестанет действовать, а сектору HoReCa придется "встать на ноги".

Он, кроме того, напомнил, что в период, когда НДС для гостинично-ресторанного бизнеса находился на отметке в 10 процентов, ему удалось развиться, а у предпринимателей появилась возможность инвестировать в расширение и улучшение бизнеса.

В среду кабмин утвердил под собственную ответственность проект поправок, которые предусматривает меры, касающиеся социальной поддержки граждан, по поддержке предпринимательской деятельности и изменению ряда законов для того, чтобы улучшить налогово-бюджетное законодательство.

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